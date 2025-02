Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Fine settimana con sospiri di sollievo e qualche rimpianto per il Settore giovanile maschile granata. Sorride la Primavera di Tufano, che all'89' porta a casa la vittoria contro la Cremonese grazie al rigore trasformato da Gabellini dopo una gara dominata dai granata. Under 18 e Under 17 invece non riescono ad andare oltre al pareggio nelle gare contro Bologna e Reggiana, resta qualche rammarico per non aver sfruttato meglio entrambe le occasioni. Ferme per turno di riposo Under 16 e Under 15. Di seguito il resoconto del weekend sul Settore giovanile maschile e sul Femminile.