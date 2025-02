Weekend a due volti per il Settore giovanile maschile granata. Quello amaro riguarda Primavera e Under 18, sconfitte entrambe nelle rispettive sfide contro il Genoa. Vincono invece tutte le altre squadre. L'Under 17 non si ferma più e manda ko anche lo Spezia, Under 16 e Under 15 prendono il bottino pieno contro la Reggiana. Di seguito il resoconto del fine settimana e il punto sul Femminile.