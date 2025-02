Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Weekend positivo per le Under granata. L'Under 18 torna alla vittoria con il Lecce e si conferma nel podio di categoria, vince anche l'Under 16 che dà continuità al successo contro la Reggiana e alimenta la corsa per recuperare il gap dalla zona fasi finali. Pari infine per l'Under 15 contro lo Spezia, non arriva il bottino pieno ma torelli di Catto in piena lotta per la top 5. Fa da contraltare la prova della Primavera, che incassa una sconfitta molto pesante in casa per mano dell'Hellas Verona: 0-5 a Orbassano. Di seguito il resoconto sulle giovanili maschili e il punto sul Femminile.