Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Due vittorie e due pareggi nel fine settimana delle Under granata. L'Under 18 vince ancora, rifilando un poker al Milan mentre anche la lotta per la vetta si riapre. Terzo successo di fila per l'Under 16, intenta nella corsa per accorciare dalla zona fasi finali. I due pareggi riguardano Under 17 e Under 15: i granata di Rebuffi si spartiscono la posta con il Genoa nel big match di categoria, quelli di Catto vengono fermati sul pari al Cit Turin. L'unica sconfitta del weekend riguarda la Primavera: il derby lo vince la Juventus per 4-3. Di seguito il resoconto del fine settimana e il punto sul Femminile.