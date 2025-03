Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

ORBASSANO, ITALY - NOVEMBER 10: Torino U17 players gather before the Under 17 A-B match between Torino and Juventus at Valentino Mazzola stadium on November 10, 2024 in Orbassano, Italy. Photo: Nderim Kaceli

Weekend movimentato per il Settore giovanile. L'esonero di Tufano fa scalare le panchine delle Under: Fioratti va dall'U18 alla Primavera, Vegliato è il sostituto in U18 e lascia quindi la panchina dell'Under 16 dove si siederà La Rocca. A partire da settimana prossima vedremo quindi nuove configurazioni. Nel mentre il Settore giovanile maschile granata ha chiuso un fine settimana con il computo di due vittorie e due pareggi. L'Under 18 nell'ultima gara di Fioratti batte 3-0 il Parma e continua la lotta per la vetta. Under 16 e Under 15 hanno chiuso i giochi: i torelli, all'ultima uscita con Vegliato, hanno battuto anche il Cesena tornando in top 5; quelli di Catto hanno invece trovato un pareggio per 2-2. Pari anche per la Primavera contro l'Udinese: 1-1 in Friuli nell'ultima gara di Tufano. Di seguito il resoconto dettagliato.