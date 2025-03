Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Nel weekend in cui si è chiusa l'avventura alla Viareggio Cup per l'Under 18, il campionato regala invece solo soddisfazioni. Tutte le giovanili maschili granata hanno raccolto solo successi, tutte lo hanno fatto dilagando. Lo dimostra il fatto che le vittorie più "strette" siano i due ko rifilati dalla Primavera di Fioratti all'Empoli e dall'Under 17 alla Carrarese, ovvero due 4-0. Ancor più gol sono stati siglati da Under 16 e Under 15 vittoriose sulla Carrarese per 6-0 e 5-1. Di seguito il resoconto completo del fine settimana del Settore giovanile maschile granata.