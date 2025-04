Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Con l'avvicinarsi della fine della regular season, tutte le giovanili maschili sono in attesa di scrivere i propri verdetti. Continuano a vincere Under 18 e Under 17: i granata di Vegliato battono la Sampdoria e si riprendono il secondo posto, quelli di Rebuffi superano anche il Pisa e si issano anche loro fino alla seconda piazza. Under 16 e Under 15 escono rispettivamente con un pari e con una sconfitta dai derby contro la Juventus: i torelli di Vegliato ottengono un buon punto anche per la classifica e si portano al terzo posto, quelli di Catto perdono ma restano ancora in coda al treno fasi finali. Chiude la Primavera, l'Under 20 di Fioratti viene sconfitta dalla Roma capolista per 1-2. Di seguito il resoconto del weekend del Settore giovanile maschile granata.