Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Settore giovanile imbattuto nel fine settimana, ma con qualche rimpianto. L'Under 17 resta in vetta al campionato ma rimpiange il pari con la Reggiana, squadra con cui l'obiettivo erano i tre punti. Anche per l'Under 16 un punto ma nello scontro diretto con il Cesena: reti inviolate e pari, il Toro lascia il duo di vetta ma resta sul podio del girone. Sorride invece l'Under 15: lo scontro con la capolista va ai granata grazie alla tripletta di Martellini, è vetta nel gruppo A. Ferma l'Under 18, ai box per via del turno di riposo. Non in campo infine la Primavera, il cui campionato prevedeva la sosta nazionali. Di seguito il punto e le classifiche relative al Settore giovanile maschile granata. Segue a sua volta quello relativo al Femminile.