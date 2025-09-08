Torino, il punto sul weekend: l’Under 17 fa due su due

In un fine settimana con un solo attore protagonista e con la Primavera ferma per la sosta nazionali, tutti gli occhi a livello di giovanili granata erano puntati sull'Under 17. I campioni in carica del Toro sono scesi in campo per la seconda partita della fase a gironi e sono riusciti a trovare la vittoria anche contro lo Spezia in una gara in cui si sono messi in luce in tanti e che ha visto come esito i primi tre punti davanti ai tifosi granata. Slittato invece, come già detto, il debutto dell'Under 18, con il rinvio dell'esordio dei torelli di Vegliato contro il Bologna causa impegni internazionali. Settimana prossima inizieranno invece i campionati di Under 16 e Under 15, entrambe attese in trasferta contro la Sampdoria. Di seguito il resoconto dettagliato sulla gara dell'Under 17, con tabellino e classifiche del campionato dopo le prime due giornate.