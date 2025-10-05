Torino, il Robaldo apre le porte: prima giornata di gare nella nuova casa granata

Torino, la prima giornata di gare al Robaldo: solo vittorie per i torelli—
La prima giornata di gare al Robaldo è iniziata presto. Alle 10.30 ha fatto da apripista l'Under 14, alle presenza di 130 spettatori a riempire la tribuna granata (capienza 199 posti) davanti al campo di gioco. I torelli hanno aperto le danze nel migliore dei modi con una vittoria per 3-0 ai danni della Pro Vercelli. Due ore dopo, alla presenza di Ruggero Ludergnani, è scesa in campo l'Under 15 di Riccardo Catto per la sfida alla Virtus Entella. Altri 120 spettatori hanno assistito al lunch match, un vero e proprio dominio dei granata, vittoriosi con il risultato di 5-0. Alle 14.30 l'ultima delle tre partite di giornata, quella dell'Under 16. I torelli di Riccardo Corallo non sono stati da meno e hanno chiuso il Robaldo day regalando la terza vittoria al Toro grazie al 3-1 sulla Virtus Entella con 125 spettatori a tifare. Non poteva iniziare con migliori auspici il cammino dei granata nella nuova casa. Cosa riserva ora il futuro? Le categorie che si sono già installate al Robaldo ne usufruiranno come punto di riferimento per il resto della stagione. Under 17, Under 18 e Under 20 dovranno ancora pazientare in attesa del completamento della struttura più corposa dell'impianto (al suo interno palestra, aule video, ristorante...). Il termine iniziale è gennaio, lavori permettendo.
