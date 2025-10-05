tor giovanili news under Torino, il Robaldo apre le porte: prima giornata di gare nella nuova casa granata

Torino, il Robaldo apre le porte: prima giornata di gare nella nuova casa granata

Torino, il Robaldo apre le porte: prima giornata di gare nella nuova casa granata - immagine 1
Il riassunto della prima giornata nel nuovo centro sportivo
Irene Nicola
Irene Nicola 

Ora è realtà. Il Robaldo apre le porte, cessa di essere solo un progetto sulla carta e diventa ufficialmente la nuova casa del Settore giovanile del Torino. Ci sono voluti anni e anni di lavori per vedere il disegno granata assumere contorni concreti, ma l'attesa è finita. Oggi, domenica 5 ottobre, si sono disputate le prime partite ufficiali al Robaldo, indicato per la prima volta come campo di riferimento per Under 14, Under 15 e Under 16. Una giornata storica, un punto di partenza per tutta l'attività giovanile granata.

Torino, le tappe del Robaldo da inizio stagione all'apertura per gare ufficiali

—  

"Presto il Robaldo diventerà il punto di riferimento per tutto il vivaio granata" ha scritto il Torino in una nota ufficiale sull'apertura dell'impianto alle gare ufficiali. La nuova casa delle giovanili, "un luogo pensato per accompagnare la crescita dei ragazzi dentro e fuori dal campo", in realtà ha già iniziato ad accogliere i tesserati granata in estate, quando è iniziata la preparazione alla nuova stagione direttamente nella nuova struttura. Una parte della filiera si era già trasferita: Under 13, Under 14, Under 15 e Under 16. Le quattro squadre, potendo usufruire degli spogliatoi dei campi a cui hanno fatto riferimento, hanno preso man mano possesso della nuova realtà granata. Per il campionato è stato necessario aspettare qualche settimana in più. La prima uscita casalinga di U15 e U16, contro la Carrarese nel terzo weekend di settembre, non si è potuta tenere al Robaldo perché non era ancora arrivata l'omologazione del campo per le gare ufficiali. L'ok non si è comunque fatto attendere, arrivando in tempo per la seconda partita tra le mura amiche.

Torino, la prima giornata di gare al Robaldo: solo vittorie per i torelli

—  

La prima giornata di gare al Robaldo è iniziata presto. Alle 10.30 ha fatto da apripista l'Under 14, alle presenza di 130 spettatori a riempire la tribuna granata (capienza 199 posti) davanti al campo di gioco. I torelli hanno aperto le danze nel migliore dei modi con una vittoria per 3-0 ai danni della Pro Vercelli. Due ore dopo, alla presenza di Ruggero Ludergnani, è scesa in campo l'Under 15 di Riccardo Catto per la sfida alla Virtus Entella. Altri 120 spettatori hanno assistito al lunch match, un vero e proprio dominio dei granata, vittoriosi con il risultato di 5-0. Alle 14.30 l'ultima delle tre partite di giornata, quella dell'Under 16. I torelli di Riccardo Corallo non sono stati da meno e hanno chiuso il Robaldo day regalando la terza vittoria al Toro grazie al 3-1 sulla Virtus Entella con 125 spettatori a tifare. Non poteva iniziare con migliori auspici il cammino dei granata nella nuova casa. Cosa riserva ora il futuro? Le categorie che si sono già installate al Robaldo ne usufruiranno come punto di riferimento per il resto della stagione. Under 17, Under 18 e Under 20 dovranno ancora pazientare in attesa del completamento della struttura più corposa dell'impianto (al suo interno palestra, aule video, ristorante...). Il termine iniziale è gennaio, lavori permettendo.

