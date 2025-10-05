Torino, il Robaldo apre le porte: prima giornata di gare nella nuova casa granata

Ora è realtà. Il Robaldo apre le porte, cessa di essere solo un progetto sulla carta e diventa ufficialmente la nuova casa del Settore giovanile del Torino. Ci sono voluti anni e anni di lavori per vedere il disegno granata assumere contorni concreti, ma l'attesa è finita. Oggi, domenica 5 ottobre, si sono disputate le prime partite ufficiali al Robaldo, indicato per la prima volta come campo di riferimento per Under 14, Under 15 e Under 16. Una giornata storica, un punto di partenza per tutta l'attività giovanile granata.

Torino, le tappe del Robaldo da inizio stagione all'apertura per gare ufficiali

"Presto il Robaldo diventerà il punto di riferimento per tutto il vivaio granata" ha scritto il Torino in una nota ufficiale sull'apertura dell'impianto alle gare ufficiali. La nuova casa delle giovanili, "un luogo pensato per accompagnare la crescita dei ragazzi dentro e fuori dal campo", in realtà ha già iniziato ad accogliere i tesserati granata in estate, quando è iniziata la preparazione alla nuova stagione direttamente nella nuova struttura. Una parte della filiera si era già trasferita: Under 13, Under 14, Under 15 e Under 16. Le quattro squadre, potendo usufruire degli spogliatoi dei campi a cui hanno fatto riferimento, hanno preso man mano possesso della nuova realtà granata. Per il campionato è stato necessario aspettare qualche settimana in più. La prima uscita casalinga di U15 e U16, contro la Carrarese nel terzo weekend di settembre, non si è potuta tenere al Robaldo perché non era ancora arrivata l'omologazione del campo per le gare ufficiali. L'ok non si è comunque fatto attendere, arrivando in tempo per la seconda partita tra le mura amiche.