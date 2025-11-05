Torino, l’Under 13 trionfa al Trofeo Caroli Hotels

Sulla bacheca dei Torelli dell’Under 13 si aggiunge un trofeo di grande prestigio. A Gallipoli, i ragazzi di mister Avenati hanno infatti conquistato il Trofeo Caroli Hotels, manifestazione che ha visto la partecipazione di numerose squadre di altissimo livello. Sul campo, i giovani granata hanno mostrato grinta, qualità e compattezza, superando la Juventus ai quarti di finale e battendo la Lazio 1-0 in una combattutissima finale, grazie al gol di Bicego a un soffio dal triplice fischio. Da elogiare la prestazione di Barbanera, inserito nella top 7 del torneo. Grande soddisfazione anche per mister Avenati, che si è aggiudicato il riconoscimento come miglior allenatore della competizione. Per il Torino si tratta del secondo successo negli ultimi tre anni in questa importante competizione giovanile.