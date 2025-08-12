Under 15, si riparte dal Robaldo: la rosa a disposizione di Catto

Dopo l'Under 16, anche l'Under 15 ha mosso i primi passi nella cornice del Centro Sportivo Robaldo. Con il via agli allenamenti di ieri, lunedì 11 agosto, è partita ufficialmente la preparazione anche per il gruppo allenato da Riccardo Catto, comprendente gli ex Under 14. Tra loro spiccano non poche novità in un gruppo con tanti innesti in vista del primo anno di Settore giovanile vero e proprio. Partiamo dal reparto arretrato, che aggiunge ai suoi ranghi: Mathieu Teyssier, portiere ex Juventus; Gabriele Ricci, difensore centrale e punto fermo del Genoa; Francesco Romanucci, terzino sinistro considerato giovane promessa della Peluso Academy. A centrocampo invece i nuovi volti sono Marco Graffi, scuola Sisport, Tiziano Dassi, adocchiato nell'Udinese e Panfilo Partemi, ex Pescara. L'attacco è il reparto maggiormente rivoluzionato: confermato Tozzo, accanto a lui tante personalità che si aggregano in granata. I nomi: Edoardo Catania, bomber proveniente dall'Inter; Mohamed Doumbia, cresciuto nella Scuola Calcio del Ragusa Boys; Simone Levizzari, prelevato dal Lascaris; Gian Michael Portuondo, pescato dal Nuova Tor Tre Teste e molto ricercato questa estate. Di seguito l’elenco dello staff che affiancherà mister Catto e la lista dei giocatori.