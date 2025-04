Under 15, Torino-Juventus 0-1: derby combattuto e con proteste, vincono i bianconeri

Il primo tempo del derby si apre con ruoli ben definiti: la Juventus si piace nel possesso e lo sfrutta a proprio vantaggio dettando i ritmi, il Torino si compatta e sale in ripartenza provando a sorprendere. I bianconeri sono i più pericolosi e si affacciano alla porta difesa da Pellicanò con Vidzivashets e Salvai, i granata carburano nel tempo. A metà frazione, spinto dai tifosi che chiedono coraggio, il Toro alza i giri e si prende più libertà. I risultati si vedono perché per la prima volta i torelli provano a mettere in difficoltà i bianconeri con Santagata, il più cercato, e Velaj. Al 22' prima occasione, ben più che ghiotta: cross da destra al bacio per Santagata nei pressi del primo palo, il 10 granata sceglie di andare di prima trovando per una questione di centimetri l'esterno della rete. La Juventus è più offensiva, ma è il Toro ad avere le occasioni più pericolose quando si distende. Succede ancora al 29': Santagata si invola dopo una serpentina, rientra al limite dell'area, poi apre a destra dove c'è Freguglia che costringe Repaci a un colpo di reni da distanza ravvicinata. Due minuti dopo trattenuta in area di Berthe ai danni di Santagata: non c'è fallo per il direttore di gara, proteste sugli spalti. Nel momento migliore dei granata, la Juventus riesce a portarsi avanti: iniziativa solitaria di Salvai, che si inventa una serpentina in area e poi arrivato a fondocampo insacca il diagonale rasoterra sul secondo palo. 0-1 al Cit Turin, Toro colpito quando aveva dato l'impressione di poter invece essere lui a colpire.

Under 15, Torino-Juventus: il secondo tempo

Alla ripresa il Torino prova subito a farsi vedere con una bella imbucata di Santagata per Velaj, lanciato per vie centrali: la prima punta granata però calcia troppo centrale dopo essere sbucato in mezzo ai centrali, Repaci fa suo il pallone. La risposta bianconera è il colpo di testa da distanza ravvicinata di Pipitò: Pellicanò con un colpo di reni respinge. Al 52' prima mossa dalla panchina di Catto: fuori Velaj, dentro Castrignano, che diventa il riferimento offensivo e che appena entrato prova a smuovere occasioni con due conclusioni non troppo precise. La partita non regala grandi emozioni, né da un lato né dall'altro. Si resta in bilico sullo 0-1 con tutto ancora in gioco negli ultimi venti minuti di gara. Al 72' altro cambio per Catto: fuori Bottone, dentro Altieri. Il Toro si sbilancia tutto in avanti, lasciando inevitabilmente spazi per la Juventus in contropiede. Prova ad approfittarne al 74' Pipitò, che costringe Pellicanò a immolarsi. Nel finale la partita si accende, con tante proteste dagli spalti. Catto si gioca l'ultimo cambio: Gallo per Gambino. Anche gli animi si fanno tesi fino a quando la situazione non si sfugge di mano. Tutto parte da un'azione a favore dei granata: Castrignano va alla conclusione incuneandosi in area e tentando un diagonale, Repaci respinge ma la palla resta in area. Castrignano si avventa di nuovo sul pallone, interviene la difesa bianconera ma non senza proteste: l'attaccante granata lamenta a grandi gesti un tocco di mano, il direttore dice che non c'è nulla e quindi fa proseguire mentre il Toro chiede a gran voce il rigore. A quel punto il termometro si alza. Si ricomincia a giocare con la Juventus in avanti, Pipitò si vede ancora negare il gol da Pellicanò. Poi l'episodio che infuoca il finale: Castrignano subisce fallo nella metà campo granata, si rialza e allontana il pallone. Da qui la situazione si fa più confusa perché parte un battibecco che coinvolge giocatori in panchina e undici titolari delle due squadre con un accenno di rissa in campo. Il direttore di gara ci mette qualche minuto a sedare gli animi e alla fine espelle un giocatore per parte: Morra e Pamè. Restano solo scampoli di finale a quel punto con gli animi ancora tesi, non cambia il risultato: finisce 0-1 al Cit Turin.