Nella cornice di quella che è diventata da ieri ufficialmente la casa granata, si apre la stagione sportiva dell'Under 16. Alle direttive del nuovo allenatore Riccardo Corallo, ex Spezia, si sono messi a disposizione i classe 2010 del Toro, che l'anno scorso hanno chiuso la stagione con Catto in Under 15. Conferme e saluti rispetto all'ultima stagione, ma anche quattro novità giunte dal mercata. La prima tra i pali con Samuele Cordero, portiere del Lascaris, che si aggrega alla rosa. In difesa si aggrega Christian Condello, ex capitano del Vanchiglia, ma anche Andrea Musso, terzino prelevato dal Derthona. A centrocampo il nuovo arrivato è Alessandro Rua, capitano della Pro Eureka. Si tratta di ragazzi visionati dal club granata all'interno dei campionati regionali e portati al Toro per il salto dei nazionali. Di seguito l’elenco dello staff che affiancherà mister Corallo e la lista dei giocatori.
giovanili
Under 16, inizia la stagione sportiva: i convocati di Corallo
Under 16, lo staff tecnico e l'area medica—
Allenatore: Riccardo Corallo
Vice allenatore: Dario Sibio
Preparatore Atletico: Francesco Pastorelli
Preparatore dei Portieri: Andrea Baldessarri
Dottore: Antonio Italia
Fisioterapista: Salvatore Piscitelli
Team Manager: Giuseppe Rocco
Dirigenti accompagnatori: Francesco Favarò, Leonardo Di Marco
Under 16, la lista dei giocatori—
Portieri: Pasquale Pellicanò (2010), Vsevolod Chekh (2010), Samuele Cordero (2010)
Difensori: Aleandro Bottone (2010), Marco Cantella (2010), Fabio Castrignano (2010), Christian Condello (2010), Andrea Musso (2010), (2010), Diego Morra (2010), Sebastiano Isoldi (2010), Gioele Pipino (2010), Lorenzo Piro (2010)
Centrocampisti: Marco Cattaneo (2010), Federico Gambino (2010), Filippo Tonon (2010), Roberto Scheda (2010), Francesco Amico (2010), Thomas Vagnati (2010), Alessandro Rua (2010)
Attaccanti: Emanuele Freguglia (2010), Gabriele Pautassi (2010), Giuseppe Santagata (2010), Carmine Chioccarelli (2010), Daniel Velaj (2010)
