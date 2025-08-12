Under 16, inizia la stagione sportiva: i convocati di Corallo

Nella cornice di quella che è diventata da ieri ufficialmente la casa granata, si apre la stagione sportiva dell'Under 16. Alle direttive del nuovo allenatore Riccardo Corallo, ex Spezia, si sono messi a disposizione i classe 2010 del Toro, che l'anno scorso hanno chiuso la stagione con Catto in Under 15. Conferme e saluti rispetto all'ultima stagione, ma anche quattro novità giunte dal mercata. La prima tra i pali con Samuele Cordero, portiere del Lascaris, che si aggrega alla rosa. In difesa si aggrega Christian Condello, ex capitano del Vanchiglia, ma anche Andrea Musso, terzino prelevato dal Derthona. A centrocampo il nuovo arrivato è Alessandro Rua, capitano della Pro Eureka. Si tratta di ragazzi visionati dal club granata all'interno dei campionati regionali e portati al Toro per il salto dei nazionali. Di seguito l’elenco dello staff che affiancherà mister Corallo e la lista dei giocatori.