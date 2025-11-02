Nemmeno l'Under 16 sorride nel derby. I torelli di Catto pagano un primo tempo di grande difficoltà, con la Juventus che si porta sul 4-0 nel giro di venti minuti. Una doccia più che fredda per il Torino, che si ritrova a risultato compromesso con ancora un'ora sul cronometro. Nella ripresa Amico dà uno squillo, ma la rete di Rolando rimette in sesto una distanza troppo importante. Velaj a un quarto d'ora dal termine sigla il 5-2, ma è vano. Il Torino perde il confronto diretto con la rivale bianconera, che nei derby continua la striscia di risultati positivi.
giovanili
Under 16, Juventus-Torino 5-2: i granata pagano il crollo del primo tempo
Under 16, Juventus-Torino: il commento—
La Juventus gela il Torino in avvio. Il gol di Salvai al 10' costringe subito i granata a inseguire, mettendoli in una posizione di svantaggio. I tentativi di recuperare si spengono a metà frazione quando i bianconeri prendono il largo portandosi sul poker nel giro di sei minuti: Rastello sigla il 2-0, Pamè con una doppietta in un giro d'orologio fa il 4-0. Il Torino torna negli spogliatoi ferito e conscio di un risultato proibitivo dopo i gol incassati a ripetizione. A inizio ripresa però i granata provano a scuotersi. Il primo a farlo è Amico, in gol al 50' con un gran tiro a incrociare con il mancino. La Juventus però risponde colpo su colpo: Rolando tre minuti dopo fa il 5-1. Nel mentre i torelli cercano comunque di farsi avanti e di dimostrare di non essere gli stessi del primo tempo: Velaj in mischia spinge il pallone in rete al 66' e subito dopo capitan Santagata, autore di una prestazione generosa, si vede deviare in corner una grande occasione. Finisce 5-2 a Vinovo, la stracittadina è bianconera.
Under 16, Juventus-Torino: il tabellino—
JUVENTUS-TORINO 5-2
Marcatori: 10' Salvai (J), 17' Rastello (J), 22' Pamè (J), 23' Pamè (J), 50' Amico (T), 53' Rolando (J), 66' Velaj (T)
JUVENTUS: Brostic, Mazzotta (51' Pal), Samà (41' Repaci), Fornero (51' Mosso), Balbo (41' Berthe), Ghiotto, Tufaro (70' Garofoli), Rastello (58' Cotrone), Pamè, Salvai (70' Catino), Pipitò (51' Rolando). A disposizione: Castagneri. Allenatore: Gridel
TORINO: Agosto, Pipino, Bottone, Raiola, Morra (70' Piro), Tonon, Rua (41' Castrignano), Amico (70' Pautassi), Chioccarelli (64' Gambino), Freguglia (41' Velaj), Santagata. A disposizione: Chekh, Isoldi, Condello, Vagnati. Allenatore: Corallo
© RIPRODUZIONE RISERVATA