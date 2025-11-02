Under 16, Juventus-Torino 5-2: i granata pagano il crollo del primo tempo

Under 16, Juventus-Torino: il commento

La Juventus gela il Torino in avvio. Il gol di Salvai al 10' costringe subito i granata a inseguire, mettendoli in una posizione di svantaggio. I tentativi di recuperare si spengono a metà frazione quando i bianconeri prendono il largo portandosi sul poker nel giro di sei minuti: Rastello sigla il 2-0, Pamè con una doppietta in un giro d'orologio fa il 4-0. Il Torino torna negli spogliatoi ferito e conscio di un risultato proibitivo dopo i gol incassati a ripetizione. A inizio ripresa però i granata provano a scuotersi. Il primo a farlo è Amico, in gol al 50' con un gran tiro a incrociare con il mancino. La Juventus però risponde colpo su colpo: Rolando tre minuti dopo fa il 5-1. Nel mentre i torelli cercano comunque di farsi avanti e di dimostrare di non essere gli stessi del primo tempo: Velaj in mischia spinge il pallone in rete al 66' e subito dopo capitan Santagata, autore di una prestazione generosa, si vede deviare in corner una grande occasione. Finisce 5-2 a Vinovo, la stracittadina è bianconera.