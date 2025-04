Under 16, Torino-Empoli 0-2: l’andata degli ottavi scudetto va ai toscani

Il Torino resta a lungo in corsa con l'Empoli, poi nel finale viene sconfitto con i toscani che trovano gli spunti vincenti grazie a Murolo e Perillo

Irene Nicola Redattore 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 | 15:01)

L'andata degli ottavi di finale scudetto va all'Empoli. L'Under 16 granata di La Rocca resta a lungo in corsa contro i toscani, disputando una gara attenta sul piano difensivo che cambia volto nel finale. Dopo aver sfiorato il vantaggio a fine primo tempo con un'occasione clamorosa per Locuratolo a tu per tu con Magliano, i granata devono fare i conti con l'irruenza dell'Empoli nella ripresa. I toscani escono sulla distanza e nell'ultimo quarto d'ora trovano lo 0-1 con Murolo. Il rigore concesso poco dopo dai torelli e realizzato da Perillo chiude i giochi sullo 0-2. Ora ci sarà il ritorno, il Torino sarà costretto a cercare la vittoria in casa dell'Empoli per tenere vive le speranze di qualificazione che si affievoliscono dopo l'andata: in Toscana servirebbe una vittoria con tre gol di scarto (in caso di parità nella differenza reti, passerebbe infatti la squadra di Polverini per miglior piazzamento nella regular season).

Under 16, Torino-Empoli: le scelte — Per l'ottavo d'andata contro l'Empoli, La Rocca schiera il Torino con il 4-2-3-1 con tante conferme e una novità rispetto all'ultima uscita in regular season. Tra i pali Salaroglio. In difesa la coppia di centrali è composta da Pierro e Leonori, terzini Savant Ros a destra e Cai a sinistra. In mediana si spartiscono le operazioni di regia Ramondetti e Mukerjee. Sulla trequarti spazio a Di Rienzo, Scibilia e Marangon. In attacco non Colantoni, ma Locuratolo.

Under 16, Torino-Empoli: il primo tempo — Il Torino parte con le migliori intenzioni, senza lasciarsi intimorire dall'Empoli, vincitore del girone C. I granata sono infatti i primi a farsi avanti con due cross da destra di Di Rienzo, non raccolti. I toscani iniziano a proporsi al quarto d'ora con due tentativi che mettono per la prima volta in difficoltà la squadra di La Rocca: Isidori dagli sviluppi di corner va diretto contro Salaroglio, che sbarra la porta; poi ancora Isidori dalla distanza, Salaroglio ribadisce, non si passa. L'Empoli prende fiducia e inizia a pressare con maggior costanza i granata, coriacei nel difendersi. Si arriva alla mezz'ora di gioco sullo 0-0. Il Torino, dopo aver speso tanto per limitare l'irruenza dei toscani, ritrova smalto anche in avanti. Al 32' nasce così una bella discesa sulla corsia destra con Di Rienzo che si lancia e poi scambia con Scibilia, che va per vie centrali ma viene recuperato sul più bello in area dai centrali dell'Empoli. Per vedere l'occasione più nitida bisogna aspetta lo scadere del primo tempo e a mangiarsi le mani è il Torino. Incursione portata avanti sulla corsia mancina questa volta, mura la difesa dell'Empoli ma non allontana a sufficienza, anzi Locuratolo si ritrova il pallone a due passi da Magliano. Il nove granata tenta di superarlo con un pallonetto, ma Magliano resta in piedi fino all'ultimo e con il tallone destro devia il pallone spostandolo dallo specchio della porta. Resiste lo 0-0.

Under 16, Torino-Empoli: il secondo tempo — Alla ripresa subito un cambio per La Rocca: fuori Locuratolo, dentro Moraglio. L'Empoli parte con foga, cercando a più riprese lo specchio difeso da Salaroglio ma senza impegnare mai il portiere granata in grandi parate. Il Torino si chiude cercando di lasciare meno varchi possibile. Al 52' trema però la squadra di La Rocca. Discesa rapida dell'Empoli sulla destra, Perillo si invola e arriva nei pressi del fondocampo dove decide di calciare con un diagonale sul secondo palo. Miracoloso Salaroglio, che lo segue fino all'ultimo con lo sguardo e poi resta in piedi togliendo dallo specchio il tiro di Perillo con il piede destro in allungo. Dopo il brivido, il Torino si distende sfruttando un contropiede: Moraglio si invola per vie centrali, viene rincorso e poi spinto da Poggi sulla trequarti, non c'è fallo per il direttore di gara. Il tempo scorre e lo 0-0 continua a resistere con i granata che faticano a farsi vedere dalle parti di Magliano. Si entra così nell'ultimo quarto d'ora di gara. Qui l'Empoli trova il colpo che sblocca la partita al 67'. Discesa lampo che parte da Poggi, passa da Ciampelli e Landi per poi terminare con il tap-in a due passi da Salaroglio ad opera del subentrato Murolo. 0-1. La Rocca interviene subito dalla panchina: fuori Marangon, dentro Colantoni. Il Toro cerca di scuotersi, ma perde morale quando al 73' un episodio dà all'Empoli la possibilità di aumentare il proprio vantaggio. Cai in scivolata atterra Lupoli in area, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Perillo, che non sbaglia e spiazza Salaroglio. 0-2. Il doppio svantaggio dà paradossalmente al Torino quel mordente che nel secondo tempo in attacco era mancato, così i granata si lanciano provando a impensierire Magliano prima con il tentativo a rimorchio di Mukerjee e poi con la serpentina di Moraglio. L'Empoli controlla e non sbaglia più. Il Torino viene sconfitto con il rammarico di aver ceduto sul finale dopo aver sofferto un Empoli più irruento ma concesso poco. I granata, esausti, escono dal campo comunque tra gli applausi dei sostenitori.

Under 16, Torino-Empoli: il tabellino — TORINO-EMPOLI 0-2

Marcatori: 67' Murolo (E), 74' rig. Perillo (E)

TORINO (4-2-3-1): Salaroglio; Savant Ros, Pierro, Leonori, Cai; Ramondetti, Mukerjee; Di Rienzo, Scibilia, Marangon (67' Colantoni); Locuratolo (41' Moraglio). A disposizione: Chinellato, Traversi, Flore, Boulifi, Colantoni, Amico, Costantino, Gambino. Allenatore: La Rocca

EMPOLI: Magliano; Poggi, Battaglini (77' De Vita), Covelli, Confitto, Biondini, Ciampelli (69' Lupoli), Orlandi, Perillo, Isidori (59' Murolo), Landi (77' Ghizzani). A disposizione: Piccini, Kirali, Hyka, Lorenzi, Pucci. Allenatore: Polverini

Ammoniti: 40' Ramondetti (T), 50' Pierro (T), 61' Poggi (E)