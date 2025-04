Under 16, Torino-Juventus 1-1: derby alla pari, il gol Ramondetti vale un punto

Torino e Juventus si spartiscono la posta in palio nel derby

Irene Nicola Redattore 6 aprile 2025 (modifica il 6 aprile 2025 | 13:06)

Torino e Juventus si spartiscono la posta in palio nel derby. Al Cit Turin va in scena una stracittadina combattuta ad armi pari, con il risultato sempre in bilico. I granata di La Rocca aprono i giochi allo scadere di primo tempo con il giusto cinismo che permette di bucare i rivali di sempre: Ramondetti infila la difesa bianconera, ferma, su suggerimento di Marangon. La Juventus si riscatta a inizio ripresa con l'iniziativa individuale di Brancato, su cui Salaroglio non può nulla. Il finale si accende e il Toro va a un passo dal bottino pieno con l'ultima occasione di Moraglio bloccata sul più bello. L'1-1 resta un risultato positivo. L'Under 16 granata ha giocato 80' attenti, senza commettere gli errori che all'andata avevano portato a un severo 0-4: il punto raccolto inoltre contro la capolista può far gioco per un finale di campionato in cui i torelli si giocano l'accesso alle fasi finali.

Under 16, Torino-Juventus: il primo tempo — Torino e Juventus giocano le prime fasi del derby in modo guardingo, studiandosi. Per i granata la prima occasione di distendersi arriva al 5' con una palla recuperata da Scibilia, che si invola verso la trequarti per poi aprire a sinistra dove c'è Marangon. Il dieci granata prima viene bloccato, poi recupera e va al tiro che però è troppo centrale. La Juventus per contro risponde con iniziative individuali di Urbano e Benassi, nulla di preoccupante per Salaroglio. Intorno a metà frazione si alzano i ritmi. E la prima squadra a rendersi pericolosa è ancora il Toro, a un passo dal vantaggio: ennesimo cross di Marangon dalla sinistra, Colantoni spizza di testa in area, il pallone arriva a Di Rienzo che sbaglia però il tap-in da due passi trovando l'esterno della rete e poi si dispera. La Juventus a lungo non riesce a scegliere il varco giusto, ma sale di tono nel finale con Urbano che scappa in velocità ma viene recuperato da Leonori proprio prima del tiro contro Salaroglio e poi con il tiro a giro di Marchisio di poco fuori. Nel momento migliore dei bianconeri, esce fuori la zampata del Toro. Tutto parte da un'iniziativa di Marangon sulla sinistra, viene rincorso ma non limitato e lasciato libero di cercare i compagni in area nella convinzione di un fuorigioco che non c'è: tutta la difesa bianconera è ferma, quando arriva Ramondetti per il tap-in nessuno va a contrasto. 1-0 Torino e quarta rete in campionato per il capitano granata. La Juventus, inferocita, va all'attacco mandando due volte in affanno i granata. L'ultima occasione e la possibilità del 2-0 è ancora una volta però del Toro: Marangon dopo una discesa a tutto campo va al tiro e centra in pieno il palo.

Under 16, Torino-Juventus: il secondo tempo — Alla ripresa molto più agonismo e aggressività, fin dai primi minuti. Il Toro entra in campo non pago del vantaggio e si lancia subito con Scibilia: diagonale a fil di palo, poi si alza la bandierina del fuorigioco. La Juventus risponde quasi immediatamente, affidandosi al solito Urbano recuperato magistralmente da Pierro. Al 51' i ritmi si fanno frenetici: il Torino troverebbe la via del gol sugli sviluppi di corner, ma viene giudicata in fuorigioco la posizione di Colantoni sul rimorchio per Pierro. Poi tocca alla Juventus che dopo un pressing alto ma sterile riesce a riaggiustare i conti con un'iniziativa personale: Brancato si coordina al 55', tiro dalla distanza che si incunea nell'angolino basso alla destra di un incolpevole Salaroglio: il pallone passa in una selva di gambe, il portiere granata si allunga nel lato giusto ma non può arrivarci. Questa volta è la squadra di La Rocca a essere inferocita e a buttarsi in avanti: scintille anche tra Marangon e Demichelis, il difensore bianconero provoca ma non viene ammonito e la partita si innervosisce. La Rocca si gioca il primo cambio al 60': fuori Marangon, dentro Moraglio. I granata continuano a salire, Scibilia va a tu per tu con Jakab che in uscita si supera; anche i bianconeri spingono alla ricerca del vantaggio occupando spesso l'area, la difesa granata non sbaglia. Il risultato resta invariato sull'1-1 nonostante qualche fiammata da una parte e dall'altra. Per il finale ancora due cambi per La Rocca: fuori Di Rienzo e Colantoni, dentro Boulifi e Locuratolo. L'ultima chance è a tinte granata: sugli sviluppi di corner, Moraglio va a un passo dal tiro da posizione ravvicinata, all'ultimo recuperano i centrali bianconeri. Finisce 1-1, il Toro esce dal campo con gli applausi dei tifosi dopo aver riscattato la sconfitta d'andata sotto le urla: "Bravi ragazzi, venite sotto la curva!".

Under 16, Torino-Juventus: il tabellino — TORINO-JUVENTUS

Marcatori: 40' Ramondetti (T), 55' Brancato (J)

Torino (4-1-4-1): Salaroglio; Savant Ros, Pierro, Leonori, Cai; Mukerjee; Di Rienzo (77' Boulifi), Ramondetti, Scibilia, Marangon (60' Moraglio); Colantoni (77' Locuratolo). A disposizione: Chinellato, Traversi, Maiocco, Flore, Costantino, Gondolo. Allenatore: La Rocca.

Juventus: Jakab, Rigo, Del Fabro (41' Carfora), Brancato, Rocchetti, Demichelis, Benassi (68' Giambavicchio), Marchisio (79' Erdozain), Urbano (49' Santa Maria), Corigliato, Donati. A disposizione: Giaretta, Basile, Osakue, Rogoz, Bruno. Allenatore: Bruno.

Ammoniti: 40+3' Donati (J), 58' Scibilia (T)