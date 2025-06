Under 17, ci siamo: sfida all’Udinese per il pass della finale scudetto

I torelli di Rebuffi alle prese con le final four: a Latina per far proseguire il sogno

Irene Nicola Redattore 17 giugno - 16:04

Sale l'adrenalina per il Settore giovanile maschile granata. Gli impegni non sono terminati con lo scudetto dell'Under 18, anzi. C'è un'altra squadra nelle quattro migliori d'Italia che scenderà in campo con l'ambizione di poter diventare la prima: l'Under 17. Domani, mercoledì 18 giugno alle ore 20.30, i torelli di Rebuffi scenderanno in campo contro l'Udinese a Latina. In palio la finale scudetto.

Under 17, il percorso fino al raggiungimento delle final four — L'Under 17 si è preparata a lungo per questo momento decisivo. La squadra allenata da Rebuffi è arrivata alle final four consapevole di quanto fatto e di quanto ancora da fare. In campionato nel girone A, il Toro si è dimostrato ben presto una forza con cui fare i conti come certifica anche il secondo posto ottenuto con largo anticipo alle spalle della Juventus, capolista e ora semifinalista scudetto ma battuta in entrambi i derby. Poi c'è stato l'inizio delle fasi finali con l'abbinamento complicato contro l'Inter, squadra da battere nel girone B. Lì i granata hanno davvero alzato l'asticella. A Orbassano, in una gara tirata e faticosa, sono bastati due minuti a un passo dal triplice fischio per portare a casa la vittoria per 2-1; a Milano è finita invece 2-2 una gara in cui c'è stato da soffrire ma che ha anche esaltato lo spirito dei granata. Il raggiungimento della semifinale è stato un traguardo importante, ora inizia il sogno che qualche giorno fa ha spinto anche l'Under 18: lottare per lo scudetto.

Under 17, ora l'Udinese: la sfida con i friulani per continuare a sognare — Il Torino per arrivare alla finale dovrà prima superare l'Udinese. Sarà una sfida tra squadre che hanno saputo stupire ancora, dopo averlo già fatto nella regular season. I granata perché hanno eliminato l'Inter ai quarti, i friulani perché, superati i playoff con il Sassuolo, hanno avuto la meglio anche sui campioni in carica della Roma. Torino e Udinese in termini di numeri, inoltre, si equivalgono abbastanza. I torelli hanno chiuso al secondo posto nel gruppo A, i friulani terzi nel girone B dietro a Inter e Milan (ultima semifinalista). Guardando ai dati della regular season: Torino e Udinese hanno la miglior difesa dei rispettivi gironi (28 e 29 gol incassati), a livello offensivo sono 55 le reti fatte dai granata, 49 le bianconere. Sulla carta la sfida si presenta quindi equilibrata, poi come sempre sarà il campo a far vedere quanto i valori si equivarranno e chi potrà fare la differenza. L'Under 17 granata ha tutte le carte in regola per crederci. Appuntamento a Latina allo stadio Domenico Francioni, lo stesso in cui il Toro U18 ha vinto lo scudetto.