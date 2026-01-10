tor giovanili news under Under 17, il bilancio di metà stagione: c’è margine in zona playoff, Marangon cinico

giovanili

Under 17, il bilancio di metà stagione: c’è margine in zona playoff, Marangon cinico

Under 17, il bilancio di metà stagione: c’è margine in zona playoff, Marangon cinico - immagine 1
Anche l'Under 17 ha chiuso la prima metà di stagione occupando la zona che qualificherà alle fasi finali. I granata di Rebuffi hanno però la possibilità di consolidarla ancora
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Una stagione divisa fin qui a metà in termini di risultati, ma con una consapevolezza acquisita: restare in zona playoff è possibile. L'Under 17 ha chiuso il girone di andata al quinto posto, l'ultimo che a maggio garantirà l'accesso alle fasi finali. Resta un po' di rammarico per qualche risultato, ma anche la certezza che con maggiore continuità si possa puntare ancora più in alto.

Under 17, quinto posto al termine del girone d'andata con spazio per risalire ancora

—  

I classe 2009 di Rebuffi hanno iniziato il campionato trovando subito sintonia e risultati. Sei risultati utili consecutivi, di cui quattro vittorie, hanno permesso di trovare slancio in classifica e di far assaporare le zone più alte. La seconda parte del girone d'andata invece è stata meno positiva. Il Toro ha perso qualche punto di troppo, vedasi le sconfitte con Pisa e Sassuolo, e soprattutto ha incassato una sconfitta pesantissima in un derby che ha lasciato ben più dell'amaro in bocca. Così l'Under 17 è scivolata al quinto posto, piazzamento che consentirebbe comunque di andare ai playoff ma che guardando ai quattro punti che separano dal secondo posto potrebbe essere migliorato con maggior continuità. Sarà questo l'obiettivo del girone di ritorno: non incappare in scivoloni e salire ancora per consolidarsi nella zona alta. E riscattare un derby che, pur con una squadra decimata dalle assenze causa virus influenzali e contro una squadra che non ha mai perso, andrà affrontato diversamente. Sulle statistiche generali di reparto spicca un dato: il Toro ha la seconda miglior difesa, ma segna ancora pochi gol rispetto alle concorrenti in zona playoff e quindi dovrà trovare più pericolosità in avanti.

LEGGI ANCHE

Under 17, i protagonisti: Gaffurini si prende la difesa, Antonelli terzino dà spinta e affidabilità

—  

L'Under 17 è un gruppo che ha subito diversi innesti in estate, dunque andava anche calibrato nella prima metà di stagione. Chi subito è riuscito a inserirsi diventando protagonista è Davide Gaffurini, difensore centrale arrivato dal Brescia con contratto fino al 2028: Rebuffi si è affidato a lui più di ogni altro, come dimostrano le 13 presenze da titolare su 13 partite e un impiego da oltre 1000 minuti. Nel reparto arretrato ha convinto anche Moise Antonelli nel ruolo di terzino sinistro: fisicità e corsa sono stati due fattori importanti per proporsi nella spinta, anche lui è stata una certezza di questa Under 17. Stesso discorso va fatto per il compagno di reparto Federico Cai, tra i giocatori più impiegati e affidabili di cui Rebuffi disponga. Sulla trequarti si è fatto poi notare Riccardo Marangon, giocatore la cui qualità si era già vista nelle due precedenti annate di settore giovanile ma che sta ancora crescendo trovando anche spesso il gol come dimostrano i 4 sigilli, bottino per cui attualmente è il miglior marcatore in rosa. Buon impatto infine da Nicolò Pagliano, centrocampista centrale arrivato in estate dal Fossano: fin qui ha alternato presenze da titolare e da subentrato, sta conquistando spazio e ha anche messo in mostra l'arma del gol, siglandone 3.

Leggi anche
Primavera, Baldini post Torino-Milan 1-0: “Ora siamo squadra. E sul Robaldo…”
Primavera, le pagelle di Torino-Milan 1-0: Zeppieri fa tre su tre

© RIPRODUZIONE RISERVATA