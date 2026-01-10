Under 17, il bilancio di metà stagione: c’è margine in zona playoff, Marangon cinico

Under 17, i protagonisti: Gaffurini si prende la difesa, Antonelli terzino dà spinta e affidabilità

L'Under 17 è un gruppo che ha subito diversi innesti in estate, dunque andava anche calibrato nella prima metà di stagione. Chi subito è riuscito a inserirsi diventando protagonista è Davide Gaffurini, difensore centrale arrivato dal Brescia con contratto fino al 2028: Rebuffi si è affidato a lui più di ogni altro, come dimostrano le 13 presenze da titolare su 13 partite e un impiego da oltre 1000 minuti. Nel reparto arretrato ha convinto anche Moise Antonelli nel ruolo di terzino sinistro: fisicità e corsa sono stati due fattori importanti per proporsi nella spinta, anche lui è stata una certezza di questa Under 17. Stesso discorso va fatto per il compagno di reparto Federico Cai, tra i giocatori più impiegati e affidabili di cui Rebuffi disponga. Sulla trequarti si è fatto poi notare Riccardo Marangon, giocatore la cui qualità si era già vista nelle due precedenti annate di settore giovanile ma che sta ancora crescendo trovando anche spesso il gol come dimostrano i 4 sigilli, bottino per cui attualmente è il miglior marcatore in rosa. Buon impatto infine da Nicolò Pagliano, centrocampista centrale arrivato in estate dal Fossano: fin qui ha alternato presenze da titolare e da subentrato, sta conquistando spazio e ha anche messo in mostra l'arma del gol, siglandone 3.