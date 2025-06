Under 17, Torino-Inter 3-2: rimonta da batticuore, urlo granata in extremis

Dopo il rigore realizzato da Luongo arriva la rimonta dell'Inter. Nel finale il Toro torna a fare il Toro: Turola è l'eroe di giornata

Irene Nicola Redattore 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 17:01)

All'ultimo sospiro, quando ormai la partita sembrava addormentata e dopo aver fatto i conti con un'amara rimonta nerazzurra, il Toro tira fuori il carattere da Toro. L'Under 17 granata non riesce a lungo nella ripresa a trovare iniziative per il pari dopo aver incassato l'1-2 a fine primo tempo. Tutto fa pensare a una gara con poco da dire, poi nel finale arriva quel guizzo cercato a lungo. Tra 89' e 91' con due discese la squadra di Rebuffi mette in ginocchio l'Inter: l'eroe è Turola, che si regala una doppietta e regala un ritorno a Milano tutto da vivere. I quarti di finale mercoledì 11 giugno alle ore 18 a Milano.

Under 17, Torino-Inter: le scelte — Per il quarto d'andata contro l'Inter, Fabio Rebuffi schiera il suo Toro con il 4-3-3. Tra i pali il solito Cereser. Linea difensiva a quattro con Cekrezi e Gori sulle corsie esterne, Cantarella e Carrascosa formano la coppia di centrali. In cabina di regia scelto Amisano, affiancato dalle mezz'ali Ballanti e Luongo. Nel tridente offensivo spazio a Sheji a destra e Bonacina a sinistra. La prima punta è Falasca.

Under 17, Torino-Inter: il primo tempo — L'Inter sembra partire con più cattiveria, il Torino aspetta solo nei primi minuti poi inizia a proporsi alzando la testa. Non bisogna però dimenticarsi di guardarsi alle spalle e così poco prima del 10' i granata rischiano troppo concedendo una ripartenza a campo aperto ai nerazzurri, che la sprecano. Anche l'Inter commette ingenuità, una costa carissimo al 10' quando un mani in area consegna al Torino la possibilità di presentarsi dal dischetto. Agli undici metri c'è Luongo, che posiziona il pallone e guarda Farronato. Il 10 granata va col destro, incrociato e angolato sul secondo palo: nulla da fare per Farronato, che si butta sul palo opposto. Torino avanti per 1-0. L'Inter prova a rispondere e spaventa quasi subito andando a un passo dal pareggio quando Grisoni recupera palla sulla trequarti azzurra e si lancia in contropiede: a tu per tu con Cereser il diagonale è strozzato e finisce per un soffio fuori dalla porta. Si arriva a metà frazione con la sensazione che il risultato non debba cambiare da un momento all'altro. Un errore però rimette in gioco l'Inter al 27'. Eccesso di fiducia di Cereser, che sceglie di ribattere su Amisano senza considerare che il compagno sia braccato. Vukaj si avventa sul pallone dopo un velo in area e con un diagonale angolato sigla l'1-1 indisturbato. Il Toro, arrabbiato, tenta a sua volta di rispondere subito. Prima prova la serpentina Bonacina, poi Falasca sigla un tap-in che viene annullato perché Sheji partiva in fuorigioco. Quando, sul finale di tempo, le acque sembrano piatte arriva un altro errore che mette il pallone sui piedi di D'Agostino a tu per tu con Cereser, trafitto. 1-2, tutto da rifare per il Torino che si era portato in vantaggio e che ora si ritrova a inseguire.

Under 17, Torino-Inter: il secondo tempo — Alla ripresa Rebuffi opta subito per un cambio: Bonacina lascia il campo, al suo posto entra Odendo. Il Toro prova a salire, facendolo però presta anche inevitabilmente il fianco alle ripartenze lampo nerazzurre. Il muro dell'Inter di Handanovic sembra difficile da scalfire, Rebuffi interviene ancora dalla panchina con due mosse: Bianchi prende il posto di Gori come terzino sinistro, Lebrino sostituisce Sheji. Nonostante le nuove forze, il Toro non riesce a impensierire l'Inter, ben chiusa e poi sempre pericolosa in ripartenza. Si arriva al 70' senza occasioni né da una parte né dall'altra, il cronometro incombe e ai granata servirebbe un gol non solo per pareggiare i conti ma per arrivare a Milano con maggiori certezze. A un quarto d'ora dal termine altre due mosse di Rebuffi: entrano Reynheim e Moretti, fuori Falasca e Cekrezi. Non cambia di molto la situazione, servirebbe un guizzo che fatica però ad arrivare. Rebuffi cala gli ultimi assi: Turola prende il posto di Ballanti, Penkov dà il cambio a Luongo. Dopo tante difficoltà a costruire occasioni, il Toro trova quella letalità che fino a quel momento era mancata in una ripresa senza occasioni. Minuto 89', traversone da sinistra a cercare il tap-in in spaccata di Penkov, che non ci arriva per un soffio a due passi da Farronato. La palla però resta viva sulla linea di fondo dove c'è Bianchi che alza la testa e quando vede Turola saltare gli serve un cross al bacio per l'incornata che batte il portiere nerazzurro. 2-2. Serviva solo un po' di coraggio, perché l'Under 17 granata sa ribaltare le partite, lo ha dimostrato più volte in stagione e forse doveva solo ricordarselo. Subito dopo è Lebrino a far partire un'ulteriore riscossa: discesa da destra, sul fronte opposto, fino ad arrivare a fondocampo poi cross teso in mezzo all'area dove c'è ancora Turola, che indossa i panni dell'eroe di giornata e sigla il 3-2. Vince il Toro, che ora va a Milano sognando l'accesso in semifinale.

Under 17, Torino-Inter: il tabellino — TORINO-INTER 3-2

Marcatori: 12' rig. Luongo (T), 27' Vukaj (I), 38' D'Agostino (I), 89' Turola (T), 92' Turola (T)

TORINO (4-3-3): Cereser; Cekrezi (75' Moretti), Cantarella, Carrascosa, Gori (59' Bianchi); Ballanti (84' Turola), Amisano, Luongo; Sheji (59' Sheji), Falasca (75' Reynheim), Bonacina (46' Odendo). A disposizione: Martena, Re, Penkov. Allenatore: Rebuffi

INTER: Farronato; Lissi, Sorino, Pavan, Peletti, La Torre, Vukaj (63' Moressa), D'Agostino, Grisoni (63' Carrara), Virtuani (87' Leoni), Franchi. A disposizione: Dorigo, Medina, Breda, Bovio, Allasufi, Gjeci. Allenatore: Handanovic

Ammmoniti: 10' Lissi (I), 39' Sorino (I), 58' Cekrezi (T)