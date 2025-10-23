Under 17, Tounousidis convocato dalla Grecia

Come comunicato dal sito ufficiale del Torino FC, Kyriakos Tounousidis è stato convocato dalla nazionale greca Under 17 per la prima fase del Campionato Europeo di categoria, che si terrà a Tbilisi, capitale della Georgia. Ala destra mancina classe 2009, Tounousidis sta crescendo nel vivaio granata, dove si è distinto per tecnica, rapidità e personalità. Dopo aver già rappresentato la Grecia con l’Under 16, timbrando il cartellino tre volte e firmando un gol, il giocatore del Toro continuerà ora la sua esperienza internazionale con la selezione Under 17. Con la maglia ellenica affronterà l’Islanda il 27 ottobre e la Georgia il 30 ottobre, in due gare fondamentali per il cammino verso la fase successiva del torneo.