Come comunicato dal sito ufficiale del Torino FC, Kyriakos Tounousidis è stato convocato dalla nazionale greca Under 17 per la prima fase del Campionato Europeo di categoria, che si terrà a Tbilisi, capitale della Georgia. Ala destra mancina classe 2009, Tounousidis sta crescendo nel vivaio granata, dove si è distinto per tecnica, rapidità e personalità. Dopo aver già rappresentato la Grecia con l’Under 16, timbrando il cartellino tre volte e firmando un gol, il giocatore del Toro continuerà ora la sua esperienza internazionale con la selezione Under 17. Con la maglia ellenica affronterà l’Islanda il 27 ottobre e la Georgia il 30 ottobre, in due gare fondamentali per il cammino verso la fase successiva del torneo.
Under 17, Tounousidis convocato dalla Grecia
Il giovane attaccante greco convocato per la prima fase del Campionato Europeo
