Under 17, ufficializzate anche le firme di Cigaina e Gaffurini: le formule

Ufficializzati i nuovi innesti per l'Under 17, ripartita con Fabio Rebuffi in preparazione della stagione 2025-2026. Il Torino ha comunicato le formule relative al trasferimento di Cigaina e Gaffurini, di cui già si sapeva l'approdo in maglia granata da qualche giorno avendo entrambi partecipato sin da subito al raduno di Rebuffi. Filippo Cigaina, centrocampista classe 2009, è stato prelevato dall'Udinese a titolo definitivo e ha firmato un vincolo con il Torino fino al 30 giugno 2027. Davide Gaffurini, difensore classe 2009 ex Brescia, ha firmato invece un contratto triennale con il club granata a scadenza 30 giugno 2028. A loro si è aggiunto un terzo innesto: l'attaccante Kyriakos Tounousidis, ex PAO.