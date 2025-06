Under 18, è il grande giorno: in palio uno scudetto che sarebbe storico

Torino, Roma. Le due squadre che più si sono alternate in vetta alla classifica del campionato Under 18 sono anche le due che si sfideranno nel duello finale con un obiettivo solo: lo scudetto, il titolo di campioni d'Italia. Nella regular season i giallorossi hanno sorpassato il Toro al fotofinish, con il primo posto agguantato all'ultima giornata. Uno per parte gli scontri diretti invece nel corso del campionato. All'andata vinse la Roma per 3-2 (di Kirilov e Conte le reti granata), al ritorno fu trionfo per la squadra di Rebuffi grazie al 4-3 sui giallorossi (doppietta di Ferraris, Gatto e Melo nei marcatori). I precedenti oggi si azzerano. Conta solo la partita che sarà, la più importante. "La Roma in finale? - ha commentato Vegliato al termine della semifinale con il Cesena ai microfoni della FIGC - Quando arrivi tra le quattro più forti d'Italia, una squadra vale l'altra perché sono tutti club strutturati a livello giovanile. Sono sicuro che sarà una partita bellissima: un’esperienza tutta da vivere per abituare i nostri ragazzi a un contesto da Serie A".

Under 18, lo scudetto a un passo. Vegliato: "Abbiamo l'ambizione di fare qualcosa di storico"

Il titolo in Under 18 vorrebbe dire per il Toro scrivere la storia. Da quando questa categoria è stata istituita nel 2019 come step intermedio tra Under 17 e Primavera, i granata non sono mai riusciti ad alzare il trofeo né ad arrivare in finale. La Roma d'altro canto è giunta due volte all'ultimo atto, perdendo però in entrambe le occasioni contro il Genoa. L'albo d'oro recita due titoli Spal e due per il Grifone, quindi questa finale vedrà per la prima volta una nuova regina. "Abbiamo la sana ambizione di provare a realizzare qualcosa di storico per noi, per il club e soprattutto per i tifosi, che ci sostengono anche a livello giovanile - ha affermato Vegliato - Questo è il DNA del Toro: siamo orgogliosi di rappresentare questo club e di trasmettere i valori di questa squadra".