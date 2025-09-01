Toro News
Under 18, è ufficiale: Marco Biondi è un nuovo giocatore granata

Si aggiunge un portiere al roster dell'Under 18: il Toro lo pesca dal Djurgarden
Irene Nicola
Irene Nicola 

Ultima ora di mercato calda a livello di Settore giovanile. Dopo essere intervenuto tanto sul mercato per i classe 2009, il Torino ha messo a segno un colpo per i classe 2008. Stiamo parlando di Marco Biondi, portiere di nazionalità svedese. Il club granata lo ha prelevato ufficialmente oggi, con il deposito in Lega Serie A, dal Djurgarden. Il trasferimento è a titolo definitivo.

