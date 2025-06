Under 18, Torino-Cesena 1-0: a un passo dal sogno tricolore, granata in finale!

Under 18, Torino-Cesena: il secondo tempo

Alla ripresa il Cesena mette subito le cose in chiaro, spaventando i granata: Lontani si invola superando le maglie della difesa granata e tagliando il campo in diagonale, Fiore intuisce all'ultimo e si immola in area deviando una conclusione ben indirizzata. A sua volta il Toro causa un brivido, ancor più importante nell'entità. Al 50' Cacciamani sceglie la giocata della casa, rientra verso il limite dell'area e poi destro sotto la traversa: Fontani miracoloso dice no con un gran colpo di reni. Due minuti dopo una tegola costringe Vegliato a mettere mano alla squadra. Fiore ferma, sembra segnalare un fastidio alla coscia destra e non ce la fa. Primo cambio quindi al 53' con Ressia che prende il posto del compagno sostituendolo come difensore centrale. I torelli fanno possesso, ma non riescono a trovare smalto a livello offensivo, quello che in stagione era stato il punto di forza della squadra. All'ora di gioco il secondo forfait: Conzato resta a terra dopo un contrasto, non riesce a riprendere. Vegliato ancora costretto al cambio, con Finizio che prende il posto di Conzato; poi subito anche la terza mossa con Conte che va in panchina lasciando il posto a Sandrucci. Al 70' la stanchezza si fa sentire, ma le occasioni continuano a ripetersi e fanno mangiare le mani prima al Toro e poi al Cesena. I granata vanno a un passo dal gol quando il cross di Cacciamani manda Spadoni in porta a due passi da Fontana, ma l'errore è clamoroso di testa. Subito dopo è la volta dei bianconeri che provano a sfruttare un attimo di difficoltà in area e mandano Gori al tiro, Finizio sfiora quanto basta per deviare il pallone sul fondo. Serve qualcosa in più al Torino per evitare i supplementari e anche al Cesena perché dopo i 120' il pari non basterebbe per proseguire. Quando scocca il 75', parte il quarto d'ora granata, arriva quello spunto che la squadra di Vegliato aveva cercato per tutti i minuti precedenti. Tutto parte da una discesa sulla destra di Gatto, che arriva sulla trequarti e decide di andare direttamente contro Fontana. Il portiere bianconero, fin qui impeccabile, questa volta sbaglia lasciando il pallone in area dove c'è Cacciamani che non sbaglia il tempismo e lo scaraventa sotto la traversa. Torino in vantaggio, 1-0 e sogno di finale che si avvicina. Il Cesena non ha più nulla da perdere, i torelli devono stringere i denti e proteggersi. Lantignotti tenta subito il colpaccio, trovandosi solo contro Anino che però è provvidenziale. Per gli ultimi minuti, triplo cambio in casa granata: Acquah sostituisce Ferraris, Melo prende il posto di Cacciamani, Brzyski rileva Kirilov. Melo mette subito fuori giri i bianconeri, andando vicinissimo al bis: Sandrucci lo ispira, il brasiliano si invola per vie centrali trovando la risposta in uscita di Fontana, la palla resta lì poi Baietta allontana. Il Cesena risponde, Bertaccini dal limite su punizione va a un passo dal pareggio. Sei minuti sulla tabella del recupero. Il Toro è attento, si chiude quando deve, si affida alla tenacia di Acquah per fare da diga, lancia in velocità Melo e Spadoni per tenere palla. Arriva il triplice fischio: basta così. Esplode la gioia dell'Under 18 granata che vola in finale scudetto. Il traguardo di una stagione, in attesa del sogno più grande: il tricolore.