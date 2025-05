Under 18, Torino-Empoli 3-4: granata ko e secondi, ora testa alla lotta scudetto

La sconfitta contro l'Empoli e la contemporanea vittoria della Roma fermano il Toro al secondo posto. A giugno la semifinale scudetto

Irene Nicola Redattore 18 maggio - 18:15

Il Torino chiude al secondo posto. Questa la notizia da Orbassano, dopo una gara pazza contro l'Empoli nell'ultima giornata di regular season. L'Under 18 granata parte male, incassa tre gol, poi fa di tutto per evitare la sconfitta consapevole che solo un ko avrebbe potuto consentire alla Roma di strappare il primo posto. A colpi di reni i torelli tornano in partita e vanno davvero a un passo da una rimonta che sarebbe stata incredibile, fermandosi tuttavia sul 3-4. Nel mentre la Roma ne approfitta e vincendo si issa al primo posto, strappandolo al Toro che si deve così accontentare con amarezza della seconda piazza proprio all'ultimo. I granata escono comunque dal campo tra gli applausi del pubblico del Mazzola e ora devono solo pensare alle fasi finali. Questa squadra ha sempre dimostrato il suo valore e il secondo posto nella regular season non compromette la corsa pur cambiando l'abbinamento in semifinale scudetto. Lì la testa deve andare, alle fasi finali. Il Toro sfiderà il 10 giugno una tra Cesena e Lazio e si giocherà un posto nella storia.

Under 18, Torino-Empoli: le scelte — Per l'ultima partita di campionato, quella in cui si decreta la vetta della regular season, Vegliato schiera i granata con il 4-2-3-1. Tra i pali c'è sempre Anino. In difesa nessuna sorpresa sulle fasce con Gatto a destra e Finizio sul fronte opposto, novità invece nella coppia di centrali con la scelta che ricade su Fiore e Carrascosa. A centrocampo si spariscono le operazioni in regia Brzyski e Ferraris. Sulla linea della trequarti c'è Kugyela centrale, accompagnato dagli esterni Sandrucci e Melo Da Costa. In attacco Spadoni.

Under 18, Torino-Empoli: il primo tempo — La partita del Torino inizia in salita, l'Empoli è aggressivo e occupa fin dai primi minuti l'area granata. I torelli si abbassano ma lasciando buchi che i toscani sfruttano per portarsi in avanti. Azione sviluppata a sinistra, dopo un rimpallo il pallone torna sui piedi di Busiello che di controbalzo batte Anino. 0-1. Dopo la beffa in avvio, la squadra di Vegliato vuole subito cambiare marcia. Prova a farlo Sandrucci che sale in solitaria, arriva nei pressi della linea di porta dopo aver eluso la retroguardia biancoblù ma sul più bello decide di cercare lo specchio a visuale coperta, senza trovarlo. Ancora Toro, Da Melo costa riceve spalla palle alla porta all'altezza del dischetto, non può girarsi e allora apre per Spadoni ma allungando troppo il suggerimento, diventato leggibile. La partita si assesta dopo le prime fiammate. Al 23' un episodio però la complica ulteriormente. Contropiede dell'Empoli, che lancia tra le linee il terzino Lauricella, atterrato da Brzyski. Il direttore è ben posizionato e non ha dubbi nella decisione, indicando il dischetto. Dagli undici metri si presenta Lauricella, che apre il destro mentre Anino si butta sul palo opposto e viene spiazzato. Doccia fredda per il Torino, sotto di due gol dopo 24'. I granata sembrano reagire però nel modo giusto. Sandrucci tenta subito l'imbucata fermandosi sulla trequarti, poi traversone a cercare Melo da costa sotto porta: l'ala granata prova ad andare di testa ed entra addirittura dentro lo specchio ma non riesce a spizzare. Le falle tuttavia continua a esserci e si fanno vedere nel momento del contenimento, perché l'Empoli sale con troppa facilità e ancor più facilmente riesce a bucare le maglie della difesa granata, che viene infilata anche al 29' con Monaco che si incunea in area e con un diagonale angolato trafigge un incolpevole Anino. 0-3. C'è bisogno di tutt'altro e il Toro lo sa: Anino chiede ai suoi di stare attenti, Finizio con un diagonale costringe Fioravanti a intervenire dando un po' di morale. Anche la fortuna non è però dalla parte della squadra di Vegliato, che sul corner successivo si porta praticamente il pallone in porta ma viene bloccato sulla linea tre volte di fila. Con il cronometro che scorre, i granata diventano impazienti ma restano poco precisi e così si chiude il primo tempo.

Under 18, Torino-Empoli: il secondo tempo — Alla ripresa due gli innesti di Vegliato, ruolo su ruolo: in difesa out Fiore, dentro Pellini; a centrocampo esce Brzyski, lo sostituisce Ballanti. Il Toro torna in campo indemoniato e va subito in pressing. Nel giro di tre minuti arriva il gol che dà la possibilità di riaprire la partita. Dopo aver costretto l'Empoli a chiudersi in difesa, i granata iniziano l'assalto con Spadoni che prova a prendere posizione sui centrali toscani. Subisce fallo prima di caricare il tiro in area, ma poco cambia perché il pallone spazzato via e viene recapitato sui piedi di Ferraris, che a rimorchio con una sassata buca la rete. 1-3. Pellini diventa il leader e si fa carico dell'impostazione dal basso con personalità. Terzo cambio poi per Vegliato: fuori Sandrucci, dentro Conte. Si ridisegna l'attacco con Conte centrale, Spadoni si allarga di conseguenza a sinistra e Melo Da Costa completa il tridente cambiando fronte e andando a destra. Al 66' il Toro sfiora il secondo gol, mangiandosi le mani per un soffio. Cross al bacio di Kugyela da destra per Spadoni, che controlla a due passi da Fioravanti ma non riesce a poi imbucare il tap-in. Il pallone gli resta sotto, all'altezza del dischetto e viene poi spazzato. Nell'azione Kugyela accusa crampi e viene subito sostituito, al suo posto Falasca. Con venti minuti ancora da giocare, serve correre rischi per provare a vincerla e così Conte riceve gli applausi dagli spalti quando si fa tutto il campo per coprire un buco. Al 75' il ruggito che apre a un finale da vivere. Ballanti vede spazio sulla corsia mancina e ci si butta, lasciando al palo due avversari, poi serve Spadoni che lo aveva seguito fino al limite dell'area: gran botta dalla distanza, tiro angolato e imparabile. 2-3. La speranza granata è viva, l'Empoli ci mette anche del suo quando Monaco trovatosi solo contro Anino opta per la conclusione dal limite sparando alle stelle. Vegliato si gioca gli ultimi cambi al 78': Cantarella prende il posto di Finizio, Bonacina quello di Melo Da Costa. Il Toro ci crede, sostenuto anche dagli incitamenti sugli spalti. E non va lontano dal pari quando Conte fa tutto da solo e poi prova il tiro a giro, fuori di un soffio. Poi però arriva la beffa, nel più crudele dei modi. L'Empoli sale ma senza nemmeno particolare convinzione, i granata però sottovalutano l'inserimento Lupi, che è ben posizionato sul primo palo e buca Anino di testa portando il risultato sul 2-4 all'83'. La rete incassata diminuisce le probabilità di rimonta ma non la voglia del Toro di provarci. Ballanti in acrobazia va vicino al miracolo, poi ancora un colpo di reni che ha sempre il solito autore: Spadoni, bravissimo in contropiede a resistere alla morsa dei centrali e a sfidare Fioravanti, che viene battuto. 3-4 quando viene segnalato il recupero, cinque lunghi minuti. I granata le provano tutte: Spadoni a caccia del tris, poi Carrascosa va a un passo dalla rete di testa, Conte semina il panico in area ma si innamora del pallone al momento del tiro, Pellini a rimorchio spara alle stelle. Al 95' viene comminato il secondo giallo a Ballanti, che viene così espulso. Non c'è più tempo, Torino sconfitto e costretto a guardare il risultato della Roma. E la notizia che arriva da Bologna non è positiva: i giallorossi vincono 2-1 e quindi per un punto conquistano la vetta del girone di regular season. I granata chiudono secondi al fotofinish, ora testa alle fasi finali.

Under 18, il tabellino di Torino-Empoli — TORINO-EMPOLI 3-4

Marcatori: 7' Busiello (E), 24' rig. Rossetti (E), 29' Monaco (E), 48' Ferraris (T), 75' Spadoni (T), 83' Lupi (E), 90' Spadoni (T)

TORINO (4-2-3-1): Anino; Gatto, Fiore (46' Pellini), Carrascosa, Finizio (78' Cantarella); Ferraris, Brzyski (46' Ballanti); Sandrucci (58' Conte), Kugyela (69' Falasca), Melo Da Costa (78' Bonacina); Spadoni. A disposizione: Bochicchio, Gori, Penkov. Allenatore: Vegliato.

EMPOLI (4-3-1-2): Fioravanti; Berizzi (46' Chiaverini), Gori, Rugani, Lauricella (71' Tavernini); Rovere (90' Ferretti), Fanucchi, Mazzi; Busiello (46' Waldmeyer Solbes); Rossetti (66' Lupi), Monaco. A disposizione: Pagni, Talenti, Ferrari, Tassotti. Allenatore: Sarlo.

Ammoniti: 55' Finizio (T), 68' Ballanti (T)

Espulsi: 95' Ballanti (T)