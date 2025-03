Under 18, Torino-Parma 3-0: i granata dominano e assaltano la vetta

Ancora un successo per l'Under 18, che si regala due due notti da capolista in attesa della risposta del Cesena

Irene Nicola Redattore 14 marzo - 16:51

Anche la quarta sinfonia è servita. Serviva un Toro concreto, cinico e costante contro il Parma per dare l'ennesima conferma a quanto di buono fatto fin qui e per guadagnarsi anche lo sfizio di due notti da capolista in attesa della risposta del Cesena. Detto, fatto: la missione è compiuta. A Orbassano va in scena un match che l'Under 18 indirizza e gestisce nel modo giusto, con un 3-0 senza appello condito dalle firme di Kirilov, Spadoni e Grandi. Ora la partenza per il Viareggio per il gruppo di Fioratti, che continua a costruire le proprie certezze.

Under 18, Torino-Parma: le scelte — Christian Fioratti conferma quasi in toto la formazione scesa in campo al Viola Park per il match contro il Parma. Inalterato tutto il reparto arretrato. Tra i pali Anino; guidano la difesa Fiore e Pellini, sulle fasce spazio al consolidato duo Gatto-Finizio. Brzyski e Kirilov si spartiscono le operazioni in cabina di regia. Sulla trequarti l'unico avvicendamento nella formazione titolare: c'è Sandrucci a destra (Conzato parte dalla panchina, Ferraris si piazza al centro mentre Politakis si disponde largo a sinistra. Prima punta il capitano e capocannoniere Conte.

Under 18, Torino-Parma: il primo tempo — Ritmi alti a Orbassano sin dalle prime battute di gioco. Il Torino manovra di più, il Parma dimostra velocità nella ripartenze ma non affonda. La prima grande occasione è a tinte granata e lascia ben più dell'amaro in bocca al 10': Kirilov riceve palla a due passi dalla porta, va col mancino ma spara altissimo. La soluzione personale grida vendetta, lo sa per primo Kirilov che nel giro di 5' si riscatta mandando meritatamente in vantaggio un Toro arrembante. L'azione si sviluppa tutta sulla corsia mancina con la corsa di Politakis, scambio con Sandrucci che arriva a bordocampo trovando un Taina insicuro sulla respinta: la palla resta pericolosamente nei pressi della linea di porta, Kirilov la colpisce e trafigge il Parma trovando il nono sigillo della sua stagione: 1-0. I ducali provano subito a rispondere: D'Amico si invola a campo aperto addentrandosi in area e va di diagonale, fuori di un soffio. Poco altro impensierisce in questa fase la squadra di Fioratti, sempre più propositiva con il passare dei minuti, soprattutto sulla corsia di Politakis. Alla mezzora la contesta torna a farsi più equilibrata. Il Parma si ripropone con un cross tagliato di Semeraro a cercare la girata di De Simone; la risposta del Torino è quasi immediata con la rovesciata di Kirilov a spegnersi sul fondo e poco dopo con il tentativo di replica da parte di Conte. Si rientra negli spogliatoi con il risultato di 1-0.

Under 18, Torino-Parma: il secondo tempo — Il secondo tempo si apre sotto il diluvio a Orbassano e con due cambi tra le fila granata: fuori Fiore e Politakis, dentro Acquah e Spadoni. Il Parma vuole il pari e lo dimostra subito: gran conclusione di potenza del solito D'Amico, tiro angolato e fuori per una questione di centimetri. Pericolo recepito, anche il Toro si lancia: Bryzski dal limite calcia alto. La pioggia dà tregua dopo una decina di minuti, i ritmi restano comunque più bassi rispetto al primo tempo. Il Parma vive di fiammate, il Torino crea sempre tanto ma si perde in rifinitura e non trova il raddoppio. Questo fino al 66' quando il lampo questa volta premia i granata portandoli sul 2-0. Il merito va a Spadoni, che si regala la settima rete in campionato incuneandosi nell'area granata e calciando con il mancino sotto l'angolino. La rete della sicurezza dà ancor più tranquillità ai torelli, a un passo dal tris nel giro di qualche minuto con il cross di Finizio per Ferraris, che va al volo ma non impatta con il giusto tempo sul pallone. Al 70' Fioratti inserisce forze fresche per il finale, facendo rifiatare anche chi aveva speso tanto: fuori Conte, Brzyski e Sandrucci; dentro Conzato, Grandi e Melo Da Costa. Proprio quest'ultimo, a meno di dieci minuti dall'ingresso, va a un passo dal terzo gol. Melo si invola per vie centrali, con grande velocità e bruciando la resistenza di Marchesi: bravissimo Taina a uscire dai pali restando in piedi fino all'ultimo, porta sbarrata e si resta sul 2-0. Poco dopo anche Conzato di diagonale va a un passo dalla realizzazione personale. Il finale è tutto a tinte granata: all'85' ancora una volta Melo Da Costa si ritrova a tu per tu con Taina ma senza inquadrare la porta. L'insistenza paga e alla fine arriva anche il meritato tris: Melo mette questa volta i panni del rifinitore, lanciando Grandi con un bel filtrante che vale il 3-0. Per il recupero dentro anche Ressia, al posto di Ferraris. Non c'è più tempo: arriva il triplice fischio, festeggia il Torino che più contento non sarebbe potuto partire per il Viareggio.

Under 18, Torino-Parma: il tabellino — TORINO-PARMA 3-0

Marcatori: 15' Kirilov (T), 66' Spadoni (T), 88' Grandi (T)

TORINO (4-2-3-1): Anino; Gatto, Fiore (45' Acquah), Pellini, Finizio; Brzyski (70' Grandi), Kirilov; Sandrucci (70' Da Costa Melo), Ferraris (89' Ressia), Politakis (45' Spadoni); Conte (70' Conzato). A disposizione: Balaguss, Foschiani, Merlo. Allenatore: Fioratti

PARMA: Taina; De Simone (46' Montenet), Venturi (86' Chiesa), Campatelli (63' Leone), Baciocchi, Marchesi, D'Amico, Bellino (66' Brizi), Chimezie, Balduzzi, Semeraro (86' Mosans). A disposizione: Cesentini, Alizoni, Ferrari, Papadimitrou. Allenatore: Lupoli

Ammoniti: 48' Baciocchi (P)