Viareggio Cup, l’Under 18 si presenta bene: ora l’Internacional come banco di prova

Viareggio Cup, spazio a tanti nella fase a gironi

Per quanto riguarda il gruppo, nel corso della fase a gironi Vegliato ha dato spazio praticamente a tutti. Una scelta figlia di esigenze diverse: far rifiatare chi ha speso tanto in campionato, dar modo di farsi vedere a chi ha giocato meno e testare i prestiti per valutarne un eventuale futuro in granata. Di fatto sono scese in campo tre formazioni diverse nei tre impegni, tutte hanno dato garanzie al di là di quelle che saranno le fisiologiche scelte. Guidano al momento la graduatoria del minutaggio due prestiti: il difensore Daouda Traorè, arrivato dall'As International, e l'esterno Aleksandr Lohmatov, giocatore che in realtà è di proprietà granata ma dall'estate è in prestito alla Sanremese. Entrambi si sono mossi bene nelle prime uscite: il primo si è mostrato sicuro affianco ai difensori granata, il secondo è parso propositivo. Poi due certezze e un giocatore con le quote in rialzo: ampio spazio ancora per Lorenzo Ferraris e capitan Gioele Conte, ampiamente protagonisti in campionato; a centrocampo si è comportato bene anche Wisdom Acquah. Per quanto riguarda la voce gol, non stupisce vedere un Toro che segna e tanto (per distacco in campionato i granata sono la squadra con la maggior produzione offensiva): non sorprende nemmeno trovare già a segno sia Gioele Conte che Filippo Conzato, molto positivo invece il trend di Mattia Merlo, che in campionato si è visto meno e non era ancora andato in rete mentre al Viareggio è al momento capocannoniere tra i granata.