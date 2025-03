Viareggio Cup, Torino-Asteras 3-2: bis Conzato e Spadoni, è rimonta granata

Viareggio Cup, il primo tempo di Torino-Asteras Aktor

Per la prima gara in Under 18, nonché esordio al Viareggio, Michele Vegliato sceglie una formazione fatta di punti fermi con una novità: la presenza dal 1' del difensore centrale Daouda Traouré, uno dei prestiti in rosa per il torneo e la titolarità del Primavera Rossi. Inizio difficile per il Torino, che viene preso in contropiede dall'Asteras Aktor. I greci infatti sfruttano un calcio d'angolo a favore per mettere in difficoltà i granata, Kallanhi arriva sul pallone e porta il risultato sullo 0-1 al 4'. L'Under 18 di Vegliato prova a reagire affidandosi a Rossi, a un passo dal sorprendere Kriaras prima di dover sfortunatamente dare forfait: al suo posto entra a freddo Ferraris. Lo svantaggio costringe la squadra di Vegliato ad alzare il tono. Prova a farlo Conzato al 20' con un cambio di gioco che manda in porta Melo Da Costa: conclusione a fil di palo. Poco dopo anche Fiore attacca l'area provando a insaccare il tap-in su cross di Finizio. Con lo scorrere del cronometro viene fuori la qualità del Toro, che cambia notevolmente passo. I tenori offensivi in particolare iniziano a mettere in crisi la difesa dell'Asteras Aktor e costruiscono un meritato pari al 30'. Tutto parte da uno strappo in velocità di Melo Da Costa, poi l'appoggio per Conte che scarica verso Conzato: la rete si gonfia, è 1-1. I granata festeggiano e prendono ulteriore fiducia: lo dimostrano le continue imbucate di Melo Da Costa e Conzato, in più occasioni pericolosi, così come particolarmente fruttuose sono le discese sulle corsie esterne di Gatto e Finizio. L'Asteras Aktor a lungo non risponde, poi due squilli nel finale: non passano. Il primo tempo si chiude sull'1-1.