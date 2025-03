Viareggio Cup, Torino-Ojodu City 3-0: i granata si prendono anche il primo posto

Tre su tre per il Torino, battuto anche l'Ojodu City e primo posto centrato

Irene Nicola Redattore 22 marzo 2025 (modifica il 22 marzo 2025 | 17:42)

Torino piglia tutto. Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale della Viareggio Cup con un turno d'anticipo, i granata di Vegliato conquistano anche il primo posto del girone 4 battendo nello scontro decisivo per la vetta i nigeriani dell'Ojodu City. Il Toro gioca una partita che non è mai in discussione, indirizzata prima ancora del 10' grazie a Castaldi e Yesin; nella ripresa, a poco più di venti minuti dalla fine, arriva anche il tris a firma Merlo che chiude i giochi.

Viareggio Cup, Torino-Ojodu City: il primo tempo — Ancora tanti cambi per Michele Vegliato, che concede riposo a chi aveva giocato contro la Vis Pesaro fatta eccezione per il difensore centrale Desole e per l'esterno Lohmatov. Sono nove quindi gli avvicendamenti nell'undici titolare per l'ultima gara del girone, chiave per assicurarsi dopo la qualificazione già in cassaforte anche il primo posto. Il Toro dimostra da subito di volere la vetta e con un inizio monstre lascia al palo l'Ojodu City. I granata mettono le cose in chiaro dopo cinque minuti d'orologio. Al 6' si sblocca infatti la partita con l'esultanza del gruppo di Vegliato: in rete va Giovanni Castaldi, difensore in prestito dal Manfredonia ma di proprietà del Foggia. Prima rete nella competizione e 1-0 per i granata, partita in discesa. Tempo un paio di minuti e arriva anche il 2-0, questa volta a firma di Demyan Yesin: anche per l'ucraino è il primo gol nella competizione. Un avvio così lampo spaventa i nigeriani, che non riescono a reindirizzare la frazione e rientrano negli spogliatoi con il doppio svantaggio da provare a recuperare.

Viareggio Cup, Torino-Ojodu City: il secondo tempo — A inizio ripresa, con la gara in controllo, Vegliato opera le prime tre sostituzioni: Desole e Lohmatov (già in campo e titolari contro la Vis Pesar) lasciano spazio a Traorè e Sandrucci, avvicendamento anche in attacco con Conte riferimento offensivo al posto di Spadoni. Il risultato non cambia e non viene messo in discussione. Al 61' altri due cambi tra le fila granata: dentro Merlo e Grandi, fuori Yesin e Acquah. Tra i cambi entra molto bene Merlo, che nel giro di sette minuti manda in rete il pallone del 3-0. Al 68' così arriva il tris per il Torino, che mette in archivio il primo posto. Per Merlo è la terza rete della competizione, bottino che al momento vale il titolo di capocannoniere nella rosa granata. L'Ojodu City non si rialza dall'affondo finale. I granata di Vegliato invece restano in controllo, dando spazio nel finale anche a Finizio e Brzyski al posto di Castaldi e Ferraris. Finisce 3-0, dopo la qualificazione con un turno d'anticipo arriva anche il primo posto. Il Torino tornerà in campo martedì per gli ottavi di finale.

Viareggio Cup, Torino-Ojodu City: il tabellino — TORINO-OJODU CITY 3-0

Marcatori: 6' Castaldi (T), 8' Yesin (T), 68' Merlo (T)

TORINO: Bochicchio; Acquah (61' Grandi), Ferraris (76' Brzyski), Spadoni (46' Conte), Ventura, Desole (46' Traoré), Lohmatov (46' Sandrucci), Fiore, Castaldi (76' Finizio), Kugyela, Yesin (61' Merlo). A disposizione: Balaguss, Cecchinato. Allenatore: Vegliato.

OJODU CITY: Owolaby, Kabiru, Alhassan (81' Muhammad H.), Galadima, Inyam, Jackson (81' Odumuga), Okom (60' Chukwu), Ohowakpo (60' Haruna), Madaki (68' Sunday), Ipoola (68' Sunday), Magasi (60' Riruwai). A disposizione: Muhammad I., Luka, Ebogu, Audu, Owolabi, Hayatu, Abereose, Akinlabi, Saadu, Elegushi, Oyedotuh. Allenatore: Oguhlye Olawale.

Viareggio Cup, classifica e marcatori del Torino — CLASSIFICA GIRONE 4: Torino 9 (3), Ojodu City 4 (3), Vis Pesaro 2 (3), Asteras Aktor 1 (3)

CLASSIFICA MARCATORI - 3 gol: Mattia Merlo; 2 gol: Giovanni Castaldi, Filippo Conzato; 1 gol: Gioele Conte, Arthur Spadoni, Demyan Yesin