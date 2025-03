Viareggio Cup, Torino-Ternana 4-2 d.c.r.: Bochicchio si supera, è semifinale

I quarti con la Ternana vanno ai rigori: Bochicchio ne para due e porta i granata in semifinale

Irene Nicola Redattore 27 marzo - 18:03

Sono i calci di rigore a dare il verdetto: il Torino raggiunge la semifinale della Viareggio Cup. Il quarto contro la Ternana resta sempre in bilico e non si schioda mai dallo 0-0, costringendo i granata di Vegliato ad affidarsi ai rigori per passare il turno. Il Toro però è perfetto dal dischetto e non si concede nessun tentennamento. Dall'altra parte la Ternana sbatte contro il muro di un super Bochicchio, che dice no sia a Ferlicca che a Boudaas. Finisce così 4-2, sabato alle 15 il Genoa per continuare a sognare e raggiungere la finale.

Viareggio Cup, Torino-Ternana: le scelte — Per i quarti di finale contro la Ternana, Michele Vegliato conferma parte della formazione già scelta per la sfida all'Internacional, ritoccata però in alcuni reparti. Tra i pali torna Bochicchio. In difesa nessuna sorpresa: Gatto e Finizio terzini, in mezzo Desole e Pellini. A centrocampo non c'è Brzyski con Ferraris, ma Acquah. Cambia invece metà reparto offensivo rispetto all'undici degli ottavi: larghi Conzato e Cecchinato, alle spalle di capitan Conte c'è invece Kugyela.

Viareggio Cup, Torino-Ternana: il resoconto — Il quarto di finale tra Torino e Ternana parte a rilento, senza che l'una o l'altra avversaria riesca ad affondare il colpo. La gara fatica a prendere quota e così la parità a rete inviolate diventa una costante. Il primo tempo resta inchiodato sullo 0-0. Alla ripresa Vegliato si gioca il primo cambio: Spadoni per Kugyela. Si protrae la parità, nonostante le forze fresche. Al 63' si aggiungono alla contesa Merlo e Bryzski al posto di Cecchinato e Ferraris, al 72' altri due innesti con Sandrucci e Da Costa Melo per Conzato e Conte. Sull'avvicinarsi del finale di gara resiste comunque lo 0-0 e si prospetta lo scenario lotteria: i calci di rigore al 90'. Così di fatto è, perché al triplice fischio Torino-Ternana è ancora ferma a reti inviolate. Sono i granata a dare il via alla serie dal dischetto. Il primo a presentarsi è Spadoni: non sbaglia. Per la Ternana tocca a Valenti, è 1-1. Si prosegue. Sandrucci fa il suo dovere e porta i granata sul 2-1, poi è il momento di Ferlicca per la Ternana. Qui sale in cattedra Francesco Bochicchio, che gli sbarra la strada: rigore parato. Il Torino prende ulteriore fiducia, la Ternana prova a restare in gara: vanno a rete sia Finizio che Montenegro. Tocca ancora ai granata: Merlo, capocannoniere della squadra di Vegliato al Viareggio, fa il 4-2 e lascia la palla alla Ternana. Boudaas sul dischetto, Bochicchio tra i pali: ha la meglio per la seconda volta il portiere granata, che si regala la seconda parata decisiva e mette fine al match diventando eroe di giornata. Finisce 4-2 dopo i calci di rigore: il Torino è in semifinale. Sabato alle ore 15 la sfida con il Genoa allo stadio Ferracci di Torre del Lago, in provincia di Lucca.

Viareggio Cup, Torino-Ternana: il tabellino — TORINO-TERNANA 0-0 (4-2 d.c.r.)

Sequenza rigori: Spadoni (To) gol, Valenti (Te) gol, Sandrucci (To) gol, Ferlicca (Te) parato, Finizio (To) gol, Montenegro (Te) gol, Merlo (To) gol, Boudaas (Te) parato

TORINO (4-2-3-1): Bochicchio; Gatto, Pellini, Desole, Finizio; Ferraris (63' Brzyski), Acquah; Conzato (72' Sandrucci), Kugyela (46' Spadoni), Cecchinato (63' Merlo); Conte (72' Da Costa Melo). A disposizione: Balaguss, Grandi, Ventura, Traorè, Lohmatov, Castaldi. Allenatore: Vegliato

TERNANA: Di Loreto, Bellavigna, Trifelli, Montenegro, Guaglione (69' Bruti), Ferlicca, Girasole, Turella, Pierdomenico (69' Boudass), Loconte, Valenti. A disposizione: Lorrai, Delibra, Forlini, Onesti, Barletta, Biancafarina, Goretti, Rota, Giacalone, Ciuffa.

Viareggio Cup, i marcatori del Torino — CLASSIFICA MARCATORI - 3 gol: Mattia Merlo; 2 gol: Giovanni Castaldi, Filippo Conzato; 1 gol: Gioele Conte, Arthur Spadoni, Demyan Yesin