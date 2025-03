Viareggio Cup, Torino-Vis Pesaro 3-1: i granata strappano il pass per gli ottavi

Michele Vegliato conferma il 3-4-2-1, cambiandone quasi tutti gli interpreti però rispetto alla gara d'esordio. Tra i pali non Anino, ma Balaguss. Confermati due terzi della difesa: Traorè e Gatto si dispongono come braccetti, come centrale scelto Desole, tra i 2006 in rosa. A centrocampo solo volti nuovi: Lohmatov, in prestito dalla Sanremese, si posiziona sulla corsia destra; in mezzo spazio a Brzyski e Grandi, sul fronte mancino un altro prestito, Cecchinato (Spal). La trequarti è raggio d'azione di Sandrucci e Merlo, posizionati alle spalle di capitan Conte, inamovibile punto di riferimento in attacco.

Viareggio Cup, il primo tempo di Torino-Vis Pesaro

Il Torino prende ben presto le redini della partita contro la Vis Pesaro. I granata si incaricano della gestione del pallone e si ritrovano spesso nella metà campo avversaria. Il primo tiro dopo tre minuti, Conte mette le cose in chiaro e si coordina con il mancino. Il pallone non impensierisce Zocchi, il duello però si ripropone poco dopo. Il fiuto di Conte questa volta è infallibile. Il capitano granata riceve palla dopo un cross proveniente dalla corsia mancina, si coordina dalla distanza in caduta e con il corpo all'indietro, ma la mira è giusta: colpo da biliardo, palla insaccata sul secondo palo all'angolino basso e primo gol nella competizione (si aggiunge ai 17 in campionato e al sigillo in Primavera all'esordio). La Vis Pesaro non impensierisce, se non per qualche fiammata di Barrere Lopez. Al 18' però un eccesso di fiducia riapre i giochi. Il portiere granata Balaguss si fa sorprendere rimettendo in gioco il pallone, che viene intercettato proprio da Barrere Lopez, a quel punto libero di firmare l'1-1. La squadra di Vegliato si fa quindi male da sola, ma reagisce nel modo corretto e torna a spingere per tornare quanto prima in vantaggio. È ancora un guizzo a premiare. Questa volta il protagonista è Merlo, che recupera palla sulla trequarti e si invola fino ad alzare la testa e insaccare sul secondo palo, ancora nell'angolino basso, il 2-1. Il Toro resta in controllo della partita e vuole aumentare il vantaggio, come dimostrano gli spunti personali e velenosi di Gatto e Sandrucci. Al 39' arriva l'azione decisiva in questo senso, portata avanti dai tre tenori offensivi. Tutto parte da Sandrucci, tocco per Conte, che vede l'inserimento centrale di Merlo e lo serve per lo zampino finale: si gonfia la rete, 3-1 e doppietta personale.