Se c’è un talento che sta brillando di luce propria nell'interessante avvio di stagione dell’Under 15 del Torino, è senza dubbio quello di Giuseppe Loreto. Nella settimana dell'attesissimo derby contro i pari età della Juventus, il giovane talento granata si è preso con forza e merito le chiavi della squadra di Fabio Rebuffi, affermandosi come il vero motore e punto di riferimento tecnico dell'intero gruppo.

Un avvio di stagione da protagonista: dalla tripletta contro il Bologna al lavoro per la squadra

Il cammino di Loreto in questo avvio di campionato racconta la storia di un giocatore polivalente, capace di abbinare giocate di grande qualità ad un importante senso del gol. Dopo la falsa partenza all'esordio contro il Pisa e il riscatto casalingo nel 2-1 contro il Genoa, la consacrazione personale è arrivata nel roboante blitz contro la Cremonese (5-2) e soprattutto nella spettacolare sfida interna contro il Bologna, finita 7-3. Nella trasferta contro i felsinei, Loreto si è reso protagonista di una fantastica tripletta, timbrando il cartellino al 2’ e al 20’ del primo tempo prima di calare il tris personale al 49' della ripresa. Una prestazione d'autore che ha evidenziato non solo le sue doti d'inserimento e di conduttore, ma anche una freddezza glaciale negli ultimi sedici metri.

Intelligenza e leadership: la prova maturità in casa contro l'Entella

Ma la forza di Loreto non si misura soltanto con i gol messi a segno. Nella vittoria di misura contro la Virtus Entella (1-0 con la rete decisiva di Colletta), il granata ha brillato, dando prova di una maturità lampante. In una partita spigolosa, tattica e tirata, Loreto si è caricato la squadra sulle spalle, emergendo come uno dei migliori in campo. Dalle sue geometrie e dalla sua capacità di dettare i tempi di gioco sono nate le azioni più pericolose. Nel 4-3-3 di Rebuffi, Loreto agisce da riferimento centrale dell'attacco. Tuttavia, in fase di costruzione della manovra, il sistema si trasforma in un fluido 4-3-1-2: il centravanti abbassa il proprio raggio d'azione diventando un vero e proprio trequartista-regista offensivo, capace di dettare i tempi e innescare le corsie esterne. Dalla sua intelligenza tattica sono nate le trame più pericolose. La sua prestazione è stata una sinfonia di eleganza e sostanza: sempre presente nel vivo della manovra, capace di agire da cerniera tra i reparti, servire i compagni con i tempi giusti e proteggere la sfera nei momenti di massima pressione. Una vera e propria colonna portante, indispensabile per dare equilibrio e personalità a tutto il collettivo granata guidato da Rebuffi. In vista del delicato match contro la capolista Juventus, i riflettori non possono che essere puntati su di lui. Per scardinare la difesa bianconera e contenere la spinta avversaria, il Torino avrà sicuramente bisogno dell'estro e della visione di gioco del numero 10. È lui l'uomo copertina dell'Under 15, il regista con il vizio del gol pronto a guidare i torelli in una delle sfide più importanti della stagione.