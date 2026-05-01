Il Toro Primavera fallisce il suo primo match point salvezza nello scontro diretto contro il Sassuolo. La gara termina 1-0 per gli emiliani che sbloccano il risultato nella prima frazione grazie alla magia di Cornescu. Nella ripresa il Toro cerca disperatamente il pareggio, ma i neroverdi vengono salvati da Nyarko che para in più occasioni. Il Sassuolo aggancia così la squadra di Baldini a quota 43 punti ed è in vantaggio per scontri diretti, avendo vinto sia all'andata che al ritorno quindi ora i neroverdi sono quindicesimi e i granata sono sedicesimi. Il Toro ora attende il risultato del Napoli, che è fermo a 38 punti e giocherà domani contro il Verona. In caso di vittoria partenopeo la forbice sui playout sarebbe solo più di 2 punti.

La classifica

I risultati della 36^ giornata

Cagliari-Lecce: 2-0

Cremonese Roma: 2-3

Sassuolo-Torino: 1-0

Lazio-Parma, sabato 2 maggio ore 11:00

Verona-Napoli, sabato 2 maggio 0re 11:00

Monza-Milan, sabato 2 maggio ore 13:00

Genoa-Cesena, sabato 2 maggio ore 15:00

Inter-Bologna, sabato 2 maggio ore 15:00

Juventus-Frosinone, domenica 3 maggio ore 11:00

Atalanta-Fiorentina, domenica 3 maggio ore 13:00