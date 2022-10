Primavera 1, la classifica: il Torino aggancia Lecce e Fiorentina al 4° posto

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine di Torino-Napoli

Il Torino non riesce a superare il Napoli: a Vercelli finisce 1-1. Per i granata è un punto che muove la classifica dopo due sconfitte incassate e gli permette di agganciare Fiorentina e Lecce a quota 14, mentre i partenopei raggiungono a 7 punti il Verona. Nel frattempo, la Juventus è stata sconfitta 4-2 dal Bologna, non riuscendo così a raggiungere la vetta della graduatoria.