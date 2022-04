Primavera 1, la classifica: il Toro non fa punti, la zona playout resta molto vicina

Come cambiano gli equilibri in classifica per il Torino dopo il derby con la Juventus

Redazione Toro News

La Primavera del Torino esce sconfitta dal derby con la Juventus. Dopo il vantaggio targato Anton, lo stesso difensore granata viene espulso per fallo da ultimo uomo e contribuisce a far svoltare la partita. La Juve infatti, prima pareggia, poi supera ed infine dilaga: 4-1 è il risultato finale. Il Toro resta così fermo a quota 40 punti e con la zona playout molto vicina (3 sole lunghezze, in attesa degli altri match). La Juve invece conquista tre punti importanti in ottica playoff.

LA CLASSIFICA

Roma 62 (31)

Inter 62 (32)

Atalanta 57 (31)

Cagliari 55 (30)

Fiorentina 51 (31)

Juventus 50 (30)

Sampdoria 46 (31)

Sassuolo 44 (31)

Bologna 42 (31)

Empoli 42 (31)

Torino 40 (32)

Milan 39 (32)

Napoli 39 (31)

Hellas Verona 39 (31)

Lecce 37 (31)

Genoa 36 (31)

Spal 23 (32)

Pescara 15 (31)

LA GIORNATA

Empoli-Milan 3-1

Inter-Spal 3-1

Juventus-Torino 4-1

Sampdoria-Lecce Sabato 30 aprile alle ore 11:00

Bologna-Fiorentina Sabato 30 aprile alle ore 12:00

Napoli-Genoa Sabato 30 aprile alle ore 13:00

Pescara-Sassuolo Sabato 30 aprile alle ore 15:00

Atalanta-Hellas Verona Sabato 30 aprile alle ore 17:00

Roma-Cagliari Domenica 1 maggio alle ore 10:45

SEGUICI SU: