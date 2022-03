Primavera 1, la classifica: il Toro pareggia e si porta a -2 dalla zona playoff

Come cambiano gli equilibri in campionato dopo il match tra i granata e i blucerchiati

Il Torino di Coppitelli pareggia 0-0 contro la Sampdoria di Tufano e si porta a quota 35 punti in classifica. Con questo pareggio resta invariata la distanza in classifica tra i granata e i blucerchiati, con i ragazzi di Tufano che restano a +3 dal Toro. In attesa che mercoledì scenda in campo la Juventus che sarà impegnata con l'Hellas Verona, la squadra di Coppitelli attualmente è a -2 dalla zona playoff. Il Torino tornerà in campo sabato 19 marzo contro la Spal.