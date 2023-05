Primavera 1, la classifica: il Toro pareggia, la Fiorentina può raggiungerlo

Come cambiano gli equilibri in classifica alla luce dei risultati della 33esima giornata

Il Torino Primavera pareggia 1-1 in casa del Bologna e allunga a +3 sul terzo posto occupato dalla Fiorentina, che però deve ancora giocare la sua penultima partita di questo campionato. Anche la vetta, sempre occupata dal Lecce, è a 3 punti. Ai salentini, quindi, manca un solo punto per conquistare matematicamente il primo posto in classifica.