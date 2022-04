Primavera, a Napoli il Torino è punito dagli episodi e i playoff restano a -5

Il gol del pari degli azzurri arriva in fuorigioco, dopo la Spal anche con il Napoli i granata perdono punti ma non per colpe proprie

Roberto Ugliono

Gli episodi a sfavore in questa stagione per la Primavera del Torino iniziano a diventare tanti. Il problema è che ora - dopo quanto successo contro la Spal - è arrivata la seconda partita di fila in cui i granata hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. Le colpe non sono tutte di Savini e compagni. Il finale di partita ha regalato l'ennesimo errore di una stagione che fin qui sta colpendo i granata.

FUORIGIOCO - Il gol di Saco, arrivato al 91' non è regolare. Il centrocampista del Napoli era in fuorigioco nel momento in cui partiva il cross dalla destra (vedere immagine sotto). Un errore abbastanza evidente che ha costretto il Torino a tornare a casa co due punti in meno. Come si vede dall'immagine (Saco nel cerchio bianco e linea del fuorigioco in granata) il numero 94 si trova abbondantemente oltre la linea dei difensori granata. L'ultimo dei granata è Pagani, mentre Saco ha più di mezzo corpo in fuorigioco. Un errore che alla fine ha pesato enormemente sulla partita.

PROBLEMA GOL - I granata di certo non meritavano la sconfitta. Quello di Saco era soltanto il secondo tiro (pericoloso) verso Milan della partita del Napoli, che ha incontrato grandi difficoltà nel rendersi pericoloso. Il Toro dal canto suo si è spesso reso pericoloso, ma sono stati bravi i ragazzi di Frustalupi a rendere tutto molto complicato ai granata. L'unico vero errore del Torino nella partita è stato il solito: non saper sfruttare al meglio le proprie palle gol. In più occasioni la Primavera granata poteva passare in vantaggio e - salvo un miracolo su Savini - spesso è mancata freddezza sotto porta. Il Torino, infatti, prima del gol di Gineitis aveva avuto almeno altre 3 o 4 palle gol senza però segnare. Alla fine il lampo di Stenio ha regalato un vantaggio che è durato pochissimo. Anche questa volta, però, non si possono dare troppe colpe ai granata e la corsa ai playoff si complica.