Primavera, Baldini post Cremonese-Torino 0-2: “Abbiamo alzato il ritmo”

Le parole del mister granata a seguito della sfida di oggi

Davide Bonsignore Redattore 3 gennaio - 18:05

Termina con una vittoria il primo incontro del 2026 giocato dai ragazzi di Baldini. I granata sono usciti da Cremona con un vitale 0-2, riuscendo a eludere le avanzate degli avversari e a concretizzare le occasioni create. Al termine dell'incontro, il tecnico granata Francesco Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Toro News.

Partita sudata, la squadra ha ottenuto una vittoria vitale: il campo ha regalato finalmente un po' di meritocrazia? "La partita l'ha fatta il Toro. Ho detto ai ragazzi che è solo un punto di partenza. Nell'ultimo periodo meritavamo di ottenere qualche punto in più, ma per errori di distrazione non li abbiamo raccolti. Ho visto i ragazzi concentrati, soprattutto alla fine che non volevano prendere gol. Anche se prima abbiamo ottenuto quattro pareggi questo è di fatto il quinto risultato utile consecutivo. Dobbiamo recuperare i punti persi per strada dando continuità. Abbiamo giocato il nostro calcio con una squadra molto fisica come la Cremonese. Dopo il gol del vantaggio ci siamo abbassati: quando non vinci da tanto è un rischio che si corre, dobbiamo imparare a gestire meglio il vantaggio perché se no rischiamo di prendere gol. Hanno fatto un gran lavoro le mezz'ali, hanno fatto un buon lavoro Ballanti e Luongo sulla pressione. Fanno un gran lavoro i due esterni d'attacco che in fase di non possesso palla si danno molto da fare. Sono diventati una squadra, a prescindere dai risultati che otterremo. Ora c'è una squadra"

Altra grande prestazione di Sandrucci, di nuovo protagonista. Lo vede anche più accentrato nel gioco? "All'inizio di quest'anno l'ho provato anche da mezz'ala. Ha quelle caratteristiche, ma una mezz'ala deve avere anche una fase di non possesso importante. Ora Sandrucci deve lavorare da ala perché è lì che può crescere ancora molto e diventare importante. In carriera io ho fatto tanta Serie C, e lì si fa fatica. Voglio che i ragazzi alzino il livello per andare a giocare in categorie diverse"

Prima ha parlato di Ballanti, alla seconda consecutiva da titolare. Può avere un posto importante in questa squadra? "Se continua a lavorare come sta facendo sì, il concetto è sempre lo stesso: chi va forte gioca. Ballanti sta andando forte, ma va forte anche Ferraris che è entrato. Ora in allenamento c'è competitività e il ritmo si è alzato".

Guardando la classifica: qual è la chiave per raggiungere la zona salvezza? "La continuità. Prima di risultati e poi di prestazioni. Noi stiamo dando continuità, abbiamo fatto quattro pareggi e finalmente ottenuto la vittoria. Questo campionato dimostra che è la continuità a fare uscire dalle zone insidiose della classifica".

In ottica mercato, c'è qualche ruolo che vuole migliorato? "Io e il direttore ci confrontiamo su tutto, sul piano tecnico-tattico e anche sul mercato. Lui sa di cosa ha bisogno questa squadra, ma chi arriva deve andare forte così come va forte chi c'è già. È difficile togliere il posto a chi è già in squadra e va forte"

Sa già qualcosa sulle condizioni di Santer? "Speriamo che sia solo un crampo, non abbiamo voluto rischiare. Lui ha dato l'okay, ha detto che se la sentiva di giocare, ma abbiamo deciso comunque di sostituirlo. Saviero ha fatto veramente bene quando è entrato, è un professionista serio che si è fatto trovare pronto".