Primavera, Baldini post Torino-Frosinone 2-2: “Voglio il gioco del primo tempo”

Primo tempo bloccata, poi lo svantaggio e la rimonta. Come analizza la partita? "Il primo tempo è la squadra che voglio. È la squadra che ha giocato come abbiamo lavorato in queste due settimane. A Cagliari quando siamo passati in vantaggio abbiamo cambiato modo di giocare, e anche oggi quando siamo entrati nel secondo tempo abbiamo di nuovo cambiato modo di giocare. Quando giochiamo come nel primo tempo, a due tocchi, e ci scambiamo nei ruoli siamo una squadra, quando iniziamo a toccare il pallone sette volte prima di fare un passaggio siamo un'altra squadra. È logico che questa squadra io debba aspettarla sotto l'aspetto mentale perché viene da parecchie sconfitte, però quello che voglio vedere, nonostante i gol i ragazzi li abbiamo fatti nel secondo tempo, è il gioco del primo tempo: il dominio della partita. Poi magari perdi un pallone e ti ripartono in contropiede, ma questo fa parte del gioco. Nel secondo tempo non siamo stati così, e siamo tornati a fare tre passi indietro. È successo in settimana, ho dato le casacche ai titolari e hanno preso gol: sembrava che fosse finito l'allenamento! Sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare. Per quanto riguarda i gol recuperati, ho fatto una scelta. Ho fatto capire a "Gabe" l'importanza di questo tipo di giocatore e del lavoro che deve fare, è stato il primo giocatore con cui ho parlato a fine partita. Io li osservo per tutta la settimana e faccio le scelte in base a quello che vedo. E se posso dare una mano a questi ragazzi a crescere, nonostante io faccia il padre cattivo, lo faccio volentieri. Non sono un caso i due gol di "Gabe" oggi".