Primavera, Baldini post Torino-Verona 0-1: “Continuiamo a insistere”

Le parole del tecnico granata al concludersi dell'incontro della decima giornata

Irene Nicola Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 19:53)

Termina 0-1 l'incontro tra Torino ed Hellas Verona con cui si conclude la decima giornata del campionato Primavera 1. I granata escono dal campo sconfitti, nonostante abbiano provato più volte sia a portare il risultato in avanti, sia a rialzare la testa dopo il gol subito. Al termine dell'incontro, il tecnico Francesco Baldini ha commentato la prestazione dei suoi.

Risultato che sa un po' di beffa, il Toro ha fatto la partita a livello di gioco, ma è mancata concretezza...

"Sono d'accordo. A me dispiace per i ragazzi che stanno lavorando benissimo durante la settimana, ma in questo momento non raccogliamo risultati, anche perché secondo me questa sconfitta è immeritata. Mi dispiace non vederli festeggiare, mi dispiace non vederli gioire perché in questo momento si meritano dei buoni risultati per come stiamo lavorando. Ho detto ragazzi che le strade però son due: o molliamo oppure crediamo ancora di più in quello che è stata la nostra prestazione, e che sono i nostri allenamenti. Da domani mattina ricominciamo a pedalare e a preparare la prossima partita perché poi dopo tanto il calcio ti restituisce tutto. In questo momento stiamo facendo fatica sotto il punto di vista dei risultati, ma sotto il punto di vista delle prestazioni posso dire ben poco ai ragazzi se non di essere un po’ più cinici. Davanti abbiamo avuto diverse occasioni, su mischie in area dove però non siamo mai riusciti a mettere il piede, abbiamo fatto tanti cross dove non siamo riusciti a colpire la palla giusta... quindi posso veramente dire poco a questa squadra sotto al punto di vista dell'impegno."

I risultati negativi di inizi stagione stanno lasciando ancora qualcosa scoria?

"Se fosse stata una brutta prestazione direi di sì, ma i ragazzi hanno fatto una prestazione per me importante, poi non abbiamo trovato il gol... in una mischia hanno preso il pallone e così hanno fatto gol: la differenza in questo momento la fa questo. Penso che se ci fosse stata una squadra che meritava di festeggiare a fine gara oggi, quella avremmo potuto essere tranquillamente noi. Abbiamo iniziato il secondo tempo con un gioco importante, ci è mancato veramente poco. Questa squadra deve iniziare a portare a casa più partite perché sicuramente ha un forte bisogno di vincere."

Ha l’impressione che manchi un po’ di imprevedibilità alla squadra, soprattutto con le squadre più arroccate?

"Questa squadra ha creato tanto, semplicemente non l'abbiamo buttata dentro. Se la squadra non avesse creato, se avesse fatto girare troppo palla, sarei stato d'accordo, ma non è andata così. Abbiamo verticalizzato, Carvalho e Zeppieri hanno fatto molto bene. Dispiace solamente per non averla buttata dentro."

In questo momento la squadra ha trovato un assetto abbastanza definito, tranne forse a centrocampo dove le soluzioni sono state più varie.

"Olinga non sta bene al cento per cento. All'inizio, quando sono arrivato contro il Parma, abbiamo provato il centrocampo a due, ma abbiamo talmente tanti centrocampisti che la gestione è complicata. Secondo me è un centrocampo che deve lavorare a tre, e io continuo a scegliere chi gioca in base a quello che vedo durante la settimana. Nella partita col Pescara Perciun play l'ho visto molto bene, e anche Ferrari che ha anche fatto gol. Io in tutti i reparti scelgo in base a quello che vedo durante la settimana e anche in base agli avversari. Le scelte si fanno così e loro hanno già capito. Oggi è la sesta partita, compresa quella di Coppa Italia, e hanno giocato tutti, meno che Gallo perché è stato infortunato. Non sono uno che ha undici titolari, finora tutta la rosa ha giocato, c’è chi naturalmente ha fatto tutte le partite e chi solo mezz'ora, vado avanti su questa strada."