Primavera, Bonatti post Juventus-Torino: “Coppitelli è un buon allenatore”

Le parole del tecnico bianconero al termine del derby

YOUTH LEAGUE - Infine Bonatti ha speso due parole sul percorso compiuto in Youth League: "Un percorso straordinario. In futuro l'obiettivo è far diventare lo straordinario ordinario. Allegri ha lodato il nostro lavoro? Per noi è una grande soddisfazione. Vogliamo garantire una crescita dei giocatori tale perché possa utilizzare i nostri giocatori. Vogliamo continuare così, a partire dal match con l'Empoli alla prossima".