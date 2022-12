Primavera, cinque granata di Scurto in Torino-Cremonese con Juric: i profili

La sosta per i Mondiali è stata l'occasione per alcuni giovani della Primavera di respirare aria di Prima squadra. Juric ne ha convocati diversi, per avere a disposizione un organico consistente con cui lavorare e nell'occasione ha fatto le prime valutazioni. Le amichevoli contro Espanyol, Almeria e Cremonese hanno rappresentato in questo senso un primo, seppur indicativo, banco di prova tra i grandi per i ragazzi della Primavera.