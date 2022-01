Primavera, Coppitelli al nono derby sulla panchina del Torino: il bilancio

Coppitelli è un uomo derby e lo attende il suo nono sulla panchina granata: dalle vittoria in casa della Juventus alle sconfitte di misura

I PRECEDENTI - Nella stagione 2016-2017 Coppitelli vede sfumare per poco la possibilità di andare a punti nel derby. Sia l'andata che il ritorno sono gare equilibrate, ma alla fine la Juventus ha la meglio in entrambe. 2-1 all'andata - per i granata il gol del temporaneo pareggio lo sigla Filippo Berardi - e 1-0 al ritorno. L'amaro in bocca si trasformerà però in carburante per i derby della stagione successiva. La prima vittoria targata Coppitelli in una stracittadina arriva in casa della Juventus, con un 2-0 firmato da De Angelis e Butic. E il bis non si fa attendere, questa volta però ai rigori in Coppa Italia in uno degli snodi fondamentali per un percorso che avrebbe regalato al Toro la Coppa Italia contro il Milan. Nella stagione 2018-2019 arrivano un pareggio per 2-2 e una vittoria per 2-0. Protagonista è Millico, in gol sia all'andata insieme a Rauti che al ritorno insieme a Onisa. L'ultimo precedente invece è a tinte bianconere e risale allo scorso anno, al rientro di Coppitelli sulla panchina granata. Il Torino, protagonista di una stagione con tante difficoltà che aveva come obiettivo salvarsi senza playout, dà filo da torcere a una Juventus involata verso le fasi finali ma si arrende alla rete di Iling-Junior. Da allora è però cambiato tutto e questo è un altro Torino, con obiettivi diversi in classifica e più consapevolezza. Un Torino che proverà a vendicare proprio l'ultima sconfitta.