Primavera, Coppitelli dopo Torino-Juventus 0-1: “Con questa squadra non ho paura di nessuno”

Al termine del derby Primavera tra Torino e Juventus il tecnico granata Federico Coppitelli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. L'allenatore del Toro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Probabilmente avremmo meritato il pari. Quando giochi contro la Juventus e il loro migliore in campo è il portiere finisce la disamina. Non ci sono altre cose da dire. L’ultima su Continella, ha fatto una parata. Quando fai una prestazione così non ti puoi rimproverare nulla. Siamo delusi, però sono alla 150esima partita in questa categoria e so che a volte gli episodi girano. L’importante è crederci. Noi siamo in credito. Se guardiamo le partite fatte con le squadre di vertice, potevamo avere qualche punto in più. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Io credo nello spirito, però poi ci dev’essere anche organizzazione in campo. Per fare una partita così serviva tutto. Io ho detto a loro che in questi giorni abbiamo ricevuto tanti attestati di stima e l’idea di poterci salvare direttamente era quasi impronosticabile. Io in loro ci ho sempre creduto. Alla fine del campionato contano tanto i punti, ma avere un punto oggi avrebbe fatto la differenza. Ho sperato che non si facessero i playout, se ci saranno li faremo e con questa squadra non ho paura di nessuno".