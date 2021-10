Primavera, Coppitelli post Genoa-Torino: “Noi penalizzati, siamo arrabbiati”

Le parole di Coppitelli al termine della partita con il Genoa

Dopo il pareggio con il Genoa, Federico Coppitelli - allenatore della Primavera del Torino - ha commentato la gara contro i rossoblù ai microfoni della società. È evidente l'amarezza del tecnico granata dopo l'episodio controverso del finale di gara, che ha portato al rigore del pareggio. Queste le sue parole: “Siamo molto arrabbiati. In questo sport, e in particolar modo in questo campionato, gli episodi fanno la differenza, quindi ci dà molto fastidio essere penalizzati in questo modo con un rigore che semplicemente non c’era. Questa partita potevamo vincerla, perderla o pareggiarla, ma mi fa arrabbiare il fatto di aver subito un gol nel finale non per demeriti nostri. Siamo andati vicinissimi a vincere in casa della seconda in classifica, quindi almeno ci teniamo stretta la prestazione dei ragazzi. Ma ripeto, dà molto fastidio perdere due punti in questo modo”.