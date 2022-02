Primavera, dalla Roma a Roma: un girone dopo è un altro Torino

Ad attendere la Primavera di Coppitelli c'è la sfida durissima con la Roma: i granata sono cresciuti e proveranno a dire la propria su un campo storicamente ostico

TRE FONTANE - La Roma sta comunque vivendo un'annata di altissimo livello. Prima con dodici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, il cammino dei giallorossi è stato ottimo e praticamente perfetto. Per questo motivo la partita sarà complessa per il Torino, che in più ha nel Tre Fontane un campo storicamente ostico. L'unica vittoria granata nelle ultime quattro stagioni risale a due annate fa quando la Primavera era allenata da Marco Sesia e vinse 2-1. Questi sono gli unici due gol segnati in campionato dal Torino a Roma (per ritrovare una partita con gol e imbattuti si deve tornare al 2018 con Federico Coppitelli in panchina e lo scenario era la Coppa Italia).

CAMBIAMENTI - Se la gara d'andata aveva lasciato pochi dubbi sul divario (in quel momento) tra le due squadre, quella di ritorno potrebbe lasciarne meno. I granata sono cresciuti e, per quanto la partita sia dal tasso di difficoltà elevatissimo, a Roma possono andare a provare a dire la loro. Il Torino ha dimostrato di saper far bene contro le big e ora ha avuto una settimana intera per recuperare la condizione fisica dopo le fatiche della doppia sfida ad Atalanta e Lecce e per preparare la gara con i giallorossi. La partita rimane comunque difficilissima. La Primavera granata però ha le qualità per provare a mettere in difficoltà una Roma che fin qui è stata quasi impeccabile.