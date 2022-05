Primavera, la classifica: il Lecce perde e rimane distante 3 punti dal Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera dopo gli anticipi del sabato della penultima giornata

Nel campionato Primavera il Torino è impegnato nella lotta per evitare i playout. Quando è in corso la penultima giornata, per i granata è arrivata una buona notizia in uno degli anticipi del sabato. Il Lecce ha infatti perso contro la capolista Roma restando quindi a quota 37 in classifica, distante 3 punti dai ragazzi di Coppitelli che sono a 40. Il Torino lunedì affronterà l'Atalanta in casa e il match non si disputerà a Biella ma al Filadelfia con la possibilità di allungare sulla formazione pugliese prima dello scontro diretto dell'ultimo turno.