Primavera, la classifica: il Torino vince e si porta a -3 dalla zona playoff

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera al termine delle partite valide per la 23^ giornata

Scopriamo come cambia la classifica del campionato Primavera al termine del 23^ turno. Il Torino ha ottenuto 3 punti dopo aver vinto 1-0 contro il Sassuolo. Grazie a questo successo la formazione allenata da Federico Coppitelli si porta al nono posto con 34 punti scavalcando il Milan e avvicinandosi al Sassuolo che ha 36 punti. I granata adesso si trovano a 3 sole lunghezze di distanza dal sesto posto della Juventus, l'ultima posizione utile per qualificarsi ai playoff e giocarsi il titolo al termine del campionato. La prossima partita il Toro sfiderà la Sampdoria che ha 37 punti e quindi ci sarà l'occasione per agganciarla in classifica.